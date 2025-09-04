Suscribirse

Cómo pedir un crédito en Davivienda para comprar casa pagando arriendo: simulador de cuotas

Siga estos pasos si está buscando adquirir un inmueble.

Redacción Semana
4 de septiembre de 2025, 1:04 p. m.
La apuesta es potenciar lo mejor de las dos organizaciones para ofrecer a los clientes soluciones innovadoras con acceso a una oferta de valor global caracterizada por atributos de Davivienda: ser sencilla, confiable y amigable.
Sede de Davivienda | Foto: Daniel reina-semana

Comprar vivienda es uno de los anhelos de miles de colombianos que buscan tener un techo propio, asegurar el futuro de sus familias o tener un resguardo o inversión para su patrimonio. Pese a ello, cumplir esta tarea ha representado un reto en los últimos años, debido a distintos factores económicos.

Entre las razones se encuentran el pago de otras obligaciones, deudas y el pago del arriendo. Es por ello que varias entidades cuentan con opciones que permiten adquirir vivienda con un pago de un canon mensual, similar al pago de un arriendo.

Una de ellas es Davivienda, que ofrecen la alternativa de leasing habitacional. Esta alternativa también ofrece una posibilidad de opción de compra al finalizar el contrato.

Los nuevos proyectos han generado 165 mil puestos de trabajo, 69.000 directos y 96.000 indirectos.
Estas son las alternativas que hay. | Foto: Getty Images/iStockphoto
Contexto: Colombianos que viven en el exterior cada vez compran más vivienda nueva en el país

Para solicitar un producto de estos, es clave que revise el simulador dispuesto por la entidad para este proceso. Para ingresar a este, debe seguir los pasos a continuación:

  • Entrar al sitio web oficial de Davivienda.
  • Ingresar a la opción ‘Simulador de Vivienda’.
  • Elegir tipo de inmueble.
  • Poner el valor del inmueble.
  • Seleccionar cuál es el porcentaje de financiación.
  • Elegir el plazo del crédito.
  • Seleccionar el sistema de amortización.
  • Consultar el valor estimado de la cuota mensual.
Jamundí municipio del departamento de Valle del Cauca, lucha por dejar el estigma de la violencia por el conflicto armado interno. Su clima y ubicación lo hacen ideal para proyectos de vivienda, sin dejar a un lado el "cholacao" una bebida típica de la región. Foto Jorge Orozco
El 'leasing' habitacional puede ser una buena opción. | Foto: Jorge Orozco

Tenga en cuenta que allí los valores son aproximados y pueden variar dependiendo de las condiciones del mercado. Tenga en cuenta que son 3 los tipos de cuota disponibles para el leasing habitacional.

El primero es a través de cuota baja en UVR, que es un sistema de cuota constante en UVR. La cuota mensual es fija en UVR, pero creciente en pesos, debido al ajuste por inflación. También habrá una amortización a capital desde el inicio del crédito.

Contexto: Nequi: así pueden sus usuarios consultar el resumen de sus movimientos de dinero en el primer semestre de 2025

El otro tipo de cuota es media en UVR, que tiene un sistema de amortización constante a capital. La cuota mensual es decreciente en UVR, pero creciente en pesos. Se amortiza capital desde el inicio del crédito.

Por otro lado, hay una cuota baja en pesos, que es una cuota fija en pesos durante todo el plazo pactado. El valor tiene incluido el capital y los intereses. El saldo de la obligación disminuye mes a mes y tiene una amortización creciente a capital e intereses decrecientes.

Oportunidades inmobiliarias: así puede acceder a remates de Davivienda
El banco ofrece una serie de alternativas. | Foto: Captura de portal web de Davivienda

