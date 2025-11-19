Dólar en casas de cambio para este puente festivo: así se mueve la divisa el 19 de noviembre

El dólar es una de las monedas más importantes en la economía colombiana. Este es determinante por su incidencia en las decisiones económicas y políticas que toman los gobiernos, los empresarios e inversionistas; por eso, comprender su comportamiento, sobre todo en época de crisis, se ha convertido en un tema de interés para el público en general.

Recientemente, la moneda americana ha tenido una fluctuación a la baja, por lo que muchos han estado más pendientes de la variación con el fin de aprovechar la rentabilidad al comprar divisas y luego venderlas cuando la moneda fluctúe al alza.

La moneda estadounidense comenzó la primera semana de noviembre a la baja. | Foto: El País

Según un seguimiento que se hizo en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 19 de noviembre se situó cerca de $3.738, mientras que el de venta rondó los $3.874. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

Bogotá – $3.766 – $3.885

– $3.766 – $3.885 Cali – $3.717 – $3.873

– $3.717 – $3.873 Cartagena – $3.650 – $3.910

– $3.650 – $3.910 Cúcuta – $3.710 – $3.765

– $3.710 – $3.765 Medellín – $3.719 – $3.869

– $3.719 – $3.869 Pereira – $3.730 – $3.850

Esta es la fluctuación del dólar. | Foto: Adobe Stock

Si usted desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

Martes, 17 de noviembre de 2025 - $3.770 - $3.909

$3.770 - $3.909 Lunes, 16 de noviembre de 2025 - $3.771 - $3.908

$3.771 - $3.908 Sábado, 15 de noviembre de 2025 - $3.771 - $3.909

$3.771 - $3.909 Viernes, 14 de noviembre de 2025 - $3.771 - $3.911

$3.771 - $3.911 Jueves, 13 de noviembre de 2025 - $3.740 - $3.877

$3.740 - $3.877 Miércoles, 12 de noviembre de 2025 - $3.715 - $3.846

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta

Alliance Trade – $3.750 – $3.940

– $3.750 – $3.940 Amerikan Cash – $3.770 – $3.870

– $3.770 – $3.870 Cambios AG – $3.800 – $3.900

– $3.800 – $3.900 Cambios Kapital – $3.770 – $3.870

– $3.770 – $3.870 Cambios Vancouver – $3.770 – $3.870

– $3.770 – $3.870 El Cóndor Cambios – $3.750 – $3.870

– $3.750 – $3.870 LatinCambios – $3.770 – $3.870

Así se mueve la moneda americana. | Foto: Getty Images