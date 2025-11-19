Economía
Dólar en casas de cambio para este puente festivo: así se mueve la divisa el 19 de noviembre
Esta es la cotización en este mercado para este miércoles.
El dólar es una de las monedas más importantes en la economía colombiana. Este es determinante por su incidencia en las decisiones económicas y políticas que toman los gobiernos, los empresarios e inversionistas; por eso, comprender su comportamiento, sobre todo en época de crisis, se ha convertido en un tema de interés para el público en general.
Recientemente, la moneda americana ha tenido una fluctuación a la baja, por lo que muchos han estado más pendientes de la variación con el fin de aprovechar la rentabilidad al comprar divisas y luego venderlas cuando la moneda fluctúe al alza.
Según un seguimiento que se hizo en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 19 de noviembre se situó cerca de $3.738, mientras que el de venta rondó los $3.874. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.
Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:
- Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
- Bogotá – $3.766 – $3.885
- Cali – $3.717 – $3.873
- Cartagena – $3.650 – $3.910
- Cúcuta – $3.710 – $3.765
- Medellín – $3.719 – $3.869
- Pereira – $3.730 – $3.850
Si usted desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:
- Fecha - Precio de compra - Precio de venta
- Martes, 17 de noviembre de 2025 - $3.770 - $3.909
- Lunes, 16 de noviembre de 2025 - $3.771 - $3.908
- Sábado, 15 de noviembre de 2025 - $3.771 - $3.909
- Viernes, 14 de noviembre de 2025 - $3.771 - $3.911
- Jueves, 13 de noviembre de 2025 - $3.740 - $3.877
- Miércoles, 12 de noviembre de 2025 - $3.715 - $3.846
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:
- Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
- Alliance Trade – $3.750 – $3.940
- Amerikan Cash – $3.770 – $3.870
- Cambios AG – $3.800 – $3.900
- Cambios Kapital – $3.770 – $3.870
- Cambios Vancouver – $3.770 – $3.870
- El Cóndor Cambios – $3.750 – $3.870
- LatinCambios – $3.770 – $3.870
Es importante que sepa que estos precios pueden cambiar con el paso del tiempo y las fluctuaciones del mercado spot o también del mercado de casas de cambio, que es independiente del oficial.