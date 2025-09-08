El dólar terminó la jornada de este lunes en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 8 de septiembre, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.941, lo que significó una reducción de $19 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.960.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $12, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.953.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente bajos. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.959, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.978. El promedio cotizado se encuentra en $3.945.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,039 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 720,069.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de -0,33% llegando a las 97,407 unidades.

El precio del dólar se ha mantenido a la baja en Colombia. | Foto: Getty Images

Trump lanza advertencia a compañías extranjeras tras detención de trabajadores surcoreanos

El presidente Donald Trump advirtió el domingo a las empresas extranjeras que deben cumplir la legislación estadounidense después de que más de 300 trabajadores surcoreanos fueran arrestados en una planta de baterías de Hyundai-LG que se está construyendo en el estado de Georgia.

El allanamiento tuvo lugar el jueves pasado en una fábrica de baterías para autos eléctricos de Hyundai y LG, actualmente en construcción en Ellabell, estado de Georgia, en el sureste de Estados Unidos. Un total de 475 personas fueron detenidas.

Según las autoridades estadounidenses, fue la mayor redada realizada en un solo lugar en el marco de la campaña antiinmigración impulsada por el mandatario republicano.

“Por favor, respeten las leyes de inmigración de nuestra nación”, escribió Trump en las redes sociales.

“Sus inversiones son bienvenidas, y los alentamos a que traigan LEGALMENTE a su gente muy inteligente (...) Lo que pedimos a cambio es que contraten y capaciten a trabajadores estadounidenses”, añadió.

Donald Trump hizo advertencia a empresas extranjeras. | Foto: AFP

Imágenes de la redada publicadas por las autoridades estadounidenses mostraron a trabajadores detenidos, esposados y con cadenas alrededor de los tobillos subiendo a un autobús de transporte de reclusos.