Divisas
Dólar en casas de cambio para este 8 de septiembre en Colombia: precio de la divisa
Así se mueve la moneda americana en Colombia.
Durante los últimos días en Colombia, el dólar ha registrado fluctuaciones a la baja, llegando a niveles que no se veían hace varios meses. La moneda cayó el viernes pasado por debajo de los $ 3.960, lo que ha motivado a muchos a comprar divisas para resguardar su patrimonio.
De acuerdo a un monitoreo hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 8 de septiembre se situó cerca de $ 3.880, mientras que el de venta rondó los $ 3.976.
Es clave que haga un monitoreo de estas tasas de compra y venta del dólar en casas de cambio de las principales ciudades de Colombia. Tenga en cuenta el siguiente cuadro:
- Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
- Bogotá – $ 3.951 – $ 4.001
- Cali – $ 3.860 – $ 3.985
- Cartagena – $ 3.800 – $ 4.000
- Cúcuta – $ 3.880 – $ 3.950
- Medellín – $ 3.794 – $ 3.943
- Pereira – $ 3.920 – $ 3.970
Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:
- Fecha - Precio de compra - Precio de venta
- Viernes 5 de septiembre de 2025 - $ 3.875 $ 3.983
- Jueves 4 de septiembre de 2025 - $ 3.875 $ 3.983
- Miércoles 3 de septiembre de 2025 - $ 3.877 $ 3.983
- Martes 2 de septiembre de 2025 - $ 3.883 $ 3.990
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:
- Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
- Amerikan Cash – $ 3.950 – $ 3.985
- Cambios AG – $4.030 – $ 4.080
- Cambios Kapital – $ 3.950 – $ 3.970
- Cambios Vancouver – $ 3.950 – $ 3.985
- El Cóndor Cambios – $ 3.900 – $ 3.990
- EuroDólar – $3.940 – $4.000