Dólar en casas de cambio para este 8 de septiembre en Colombia: precio de la divisa

Así se mueve la moneda americana en Colombia.

8 de septiembre de 2025, 12:14 p. m.
El dinero es esencial para cubrir necesidades básicas.
Así se mueve el dólar en Colombia

Durante los últimos días en Colombia, el dólar ha registrado fluctuaciones a la baja, llegando a niveles que no se veían hace varios meses. La moneda cayó el viernes pasado por debajo de los $ 3.960, lo que ha motivado a muchos a comprar divisas para resguardar su patrimonio.

De acuerdo a un monitoreo hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 8 de septiembre se situó cerca de $ 3.880, mientras que el de venta rondó los $ 3.976.

Tenga en cuenta el movimiento de la divisa.

Es clave que haga un monitoreo de estas tasas de compra y venta del dólar en casas de cambio de las principales ciudades de Colombia. Tenga en cuenta el siguiente cuadro:

  • Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
  • Bogotá – $ 3.951 – $ 4.001
  • Cali – $ 3.860 – $ 3.985
  • Cartagena – $ 3.800 – $ 4.000
  • Cúcuta – $ 3.880 – $ 3.950
  • Medellín – $ 3.794 – $ 3.943
  • Pereira – $ 3.920 – $ 3.970
Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

  • Fecha - Precio de compra - Precio de venta
  • Viernes 5 de septiembre de 2025 - $ 3.875 $ 3.983
  • Jueves 4 de septiembre de 2025 - $ 3.875 $ 3.983
  • Miércoles 3 de septiembre de 2025 - $ 3.877 $ 3.983
  • Martes 2 de septiembre de 2025 - $ 3.883 $ 3.990
Generar ingresos puede ser una tarea que requiera responsabilidad.
La divisa es atractiva en Colombia.

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

  • Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
  • Amerikan Cash – $ 3.950 – $ 3.985
  • Cambios AG – $4.030 – $ 4.080
  • Cambios Kapital – $ 3.950 – $ 3.970
  • Cambios Vancouver – $ 3.950 – $ 3.985
  • El Cóndor Cambios – $ 3.900 – $ 3.990
  • EuroDólar – $3.940 – $4.000
