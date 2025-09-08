Dólar en casas de cambio para este 8 de septiembre en Colombia: precio de la divisa

Durante los últimos días en Colombia, el dólar ha registrado fluctuaciones a la baja, llegando a niveles que no se veían hace varios meses. La moneda cayó el viernes pasado por debajo de los $ 3.960, lo que ha motivado a muchos a comprar divisas para resguardar su patrimonio.

De acuerdo a un monitoreo hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 8 de septiembre se situó cerca de $ 3.880, mientras que el de venta rondó los $ 3.976.

Es clave que haga un monitoreo de estas tasas de compra y venta del dólar en casas de cambio de las principales ciudades de Colombia. Tenga en cuenta el siguiente cuadro:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

Bogotá – $ 3.951 – $ 4.001

– $ 3.951 – $ 4.001 Cali – $ 3.860 – $ 3.985

– $ 3.860 – $ 3.985 Cartagena – $ 3.800 – $ 4.000

– $ 3.800 – $ 4.000 Cúcuta – $ 3.880 – $ 3.950

– $ 3.880 – $ 3.950 Medellín – $ 3.794 – $ 3.943

– $ 3.794 – $ 3.943 Pereira – $ 3.920 – $ 3.970

Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

Viernes 5 de septiembre de 2025 - $ 3.875 $ 3.983

$ 3.875 $ 3.983 Jueves 4 de septiembre de 2025 - $ 3.875 $ 3.983

$ 3.875 $ 3.983 Miércoles 3 de septiembre de 2025 - $ 3.877 $ 3.983

$ 3.877 $ 3.983 Martes 2 de septiembre de 2025 - $ 3.883 $ 3.990

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios: