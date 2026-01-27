Dólar revierte la tendencia de los últimos días y amanece al alza: precio oficial del 27 de enero

El dólar inició la cotización de este 27 de enero en un precio de $ 3.699, lo que significó un aumento de $ 23 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.676.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos fue de $ 3.712. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.699. El precio promedio es de $ 3.687.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 554,50 millones, registrando además un volumen promedio de 1,008 millones.

Precio del dólar en casas de cambio para este 27 de enero: así fluctúa la moneda americana

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,60 %, llegando a las 96,280 unidades.

Trump dice que aumentará aranceles a productos de Corea del Sur al 25 %

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que aumentará los aranceles a varios productos surcoreanos, y acusó al país asiático de “no estar a la altura” de un pacto comercial anterior alcanzado con Washington.

Los aranceles de Estados Unidos a Corea del Sur pasarían del 15 % al 25 %.

“Dado que el Poder Legislativo de Corea no ha promulgado nuestro histórico acuerdo comercial, lo cual es su prerrogativa, por la presente incremento los aranceles de Corea del Sur sobre autos, productos madereros, farmacéuticos y todos los demás aranceles recíprocos”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

La oficina del presidente de Corea del Sur indicó que no fue informada de antemano sobre los planes de la Casa Blanca de aumentar los aranceles.

Indicó que el ministro de Comercio, Kim Jung-kwan, quien está en un viaje a Canadá, se desplazará a Washington para reunirse con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, para discutir el asunto.

El aparente giro del líder estadounidense llega meses después de que Washington y Seúl alcanzaran un acuerdo comercial y de seguridad, tras un periodo de tensas negociaciones.

El acuerdo se cerró después de que Trump se reuniera con su homólogo surcoreano, Lee Jae Myung, en octubre. Incluyó promesas de nuevas inversiones por parte de Corea del Sur, así como recortes arancelarios de Estados Unidos.

Bajo el pacto, Washington mantendría gravámenes de hasta el 15 % en productos surcoreanos, incluyendo vehículos, autopartes y productos farmacéuticos.

Los términos del acuerdo redujeron los aranceles estadounidenses sobre automóviles surcoreanos desde un nivel del 25 %. Si se aplica la más reciente amenaza de Trump, se daría marcha atrás a ese punto.

La industria automotriz representa el 27 % de las exportaciones de Corea del Sur a Estados Unidos, que recibe casi la mitad de las exportaciones de automóviles del país asiático.

Un regreso a aranceles más altos dejaría a las exportaciones surcoreanas en una posición menos ventajosa frente a otras economías como Japón y la Unión Europea, que alcanzaron acuerdos para aranceles estadounidenses del 15 %.

La administración Trump aún no ha emitido avisos formales para aplicar dichos cambios.

La amenaza del presidente estadounidense dirigida a Corea del Sur es la más reciente contra socios comerciales clave en los últimos días.

Durante el fin de semana, Trump advirtió a Canadá que si concluye un nuevo comercial con China, impondría aranceles del 100 % en todos los productos que crucen la frontera.

A principios de enero, Trump también amenazó con imponer aranceles a varios países europeos que se opusieran a su intención de comprar Groenlandia. Durante el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza) retiró la amenaza.