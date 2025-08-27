Dólar revirtió la tendencia y cayó en la jornada de este 27 de agosto: precio oficial

El dólar terminó la jornada de este miércoles en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento estable, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 27 de agosto, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $4.030, lo que significó una reducción de $14 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $4.044.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $33, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $4.063.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente bajos. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $4.072, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $4.029. El promedio cotizado se encuentra en $4.051.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,223 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 731,94.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,% llegando a las 98,130 unidades.

El dólar se movió de manera descendente este miércoles. | Foto: Adobe Stock

Los aranceles de EE.UU. a India se duplican al 50% por las compras de petróleo ruso

Los aranceles de Estados Unidos aplicados a las importaciones de India, que desde principios de mes eran del 25%, se duplicaron el miércoles al 50%, una forma del presidente Donald Trump de castigar a Nueva Delhi por comprar petróleo de Rusia.

India es uno de los principales importadores de petróleo ruso, después de China, y el mandatario estadounidense acusa a Nueva Delhi de ayudar a Moscú a financiar su guerra en Ucrania.

India calificó la medida como “injusta, injustificada e irrazonable”, y su gremio de exportadores pidió una intervención del gobierno para aplacar el temor a una pérdida de empleos.

Con la medida, las relaciones entre Estados Unidos e India se tensan aún más, lo que da a Nueva Delhi un nuevo incentivo para mejorar sus vínculos con su rival histórico, China.

Pero el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo a Fox Business el miércoles que Trump tenía buenas relaciones con el primer ministro indio, Narendra Modi.

“Creo que, al fin y al cabo, llegaremos a un acuerdo”, dijo.

Aunque Trump ha impuesto nuevos aranceles tanto a aliados como a competidores desde que volvió a la Casa Blanca en enero, esta tarifa del 50% es una de las más altas a la que se enfrentan los socios comerciales de Estados Unidos.

No obstante, persisten exenciones para sectores que podrían verse afectados por gravámenes separados, como los productos farmacéuticos y los semiconductores de las computadoras.

Trump ha movido los mercados son sus aranceles. | Foto: AP - STOCK ADOBE

El gobierno de Trump ha lanzado investigaciones sobre estas y otras industrias que podrían culminar en nuevos aranceles.

Los teléfonos inteligentes también figuran en la lista de productos exentos.

Sectores que ya han sido señalados, como el acero, el aluminio y los automóviles, también se libran de estos gravámenes a nivel nacional.

Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de India en 2024, con envíos por 87.300 millones de dólares.