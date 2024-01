Dólar se mantuvo en calma este 15 de enero: cerró en $3.914 y registro tendencia a la baja

Dicho mecanismo les permitió a los emisores controlar el abundante flujo de dinero que se encontraba en circulación, haciendo que los créditos aumentaran su valor y que muchos decidieran no solicitarlos.

| Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Dólar | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Precio del dólar hoy 15 de enero: así cerró la divisa este lunes

Respecto a la volatilidad del dólar, para la jornada no se registró una diferencia tan elevada, pues el precio máximo que tocó durante el día fue de $3.928. Por su parte, el precio mínimo al que logró llegar fue de $3.893. El valor promedio de cotización para hoy es de $3.907.

¿Cómo operaron las bolsas europeas durante este lunes 15 de enero?

En el contexto europeo, son varios hechos geopolíticos los que afectan a los mercados. Hace algunas horas se conoció una declaración de la Unión Europea, que está preocupada por el impacto económico de las tensiones en el Mar Rojo, en particular “su posible efecto sobre los precios de la energía”, dijo el lunes el Comisario Europeo de Economía, Paolo Gentiloni.

Fed volvió a dejar las tasas de interés sin cambios: la inflación aún no llega a la meta en EE. UU.

Contexto: Fed volvió a dejar las tasas de interés sin cambios: la inflación aún no llega a la meta en EE. UU.