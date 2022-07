El 60 % de los colombianos aún no utiliza servicios financieros digitales

El Grupo Credicorp presentó el Estudio de Digitalización e Inclusión Financiera elaborado por Ipsos, que analiza y compara el avance del uso de plataformas financieras digitales en Colombia y otros seis países de la región (Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, México y Panamá).

En Colombia, según los datos recogidos, el 60 % de ciudadanos son considerados “usuarios no digitales”. Esto significa que, hoy, 6 de cada 10 colombianos todavía no hace uso de medios digitales para realizar transacciones financieras, una cifra ligeramente por debajo del promedio de “usuarios no digitales” registrado por los 7 países evaluados (64 %).

Incluso con este porcentaje de ciudadanos que queda aún por digitalizar y las barreras todavía presentes en el país, como la cobertura desigual del sector de telecomunicaciones y la incipiente educación digital y financiera de la población, actualmente un 40 % de los colombianos reconoce usar, de forma ocasional o recurrente, las plataformas digitales para sus transacciones financieras.

Colombia, además, lidera a la región en cuanto al uso de billeteras móviles para la compra y pago de productos y servicios. El 16 % de los colombianos reconoce usar este canal para concretar dichos pagos. Si bien esta cifra representa más del doble del promedio regional (7 %), también evidencia una brecha aún existente entre la tenencia de las billeteras móviles (24 %) y el uso recurrente de las mismas.

“Plataformas digitales como las billeteras móviles constituyen un poderoso aliado para incluir financieramente a cada vez más colombianos. En muchos casos, estos canales son el primer contacto con el sistema financiero, incluso antes de contar con una cuenta bancaria. Como país y como región, hoy tenemos el gran reto de que esta inclusión financiera trascienda el acceso para profundizar en un uso recurrente tanto del sistema como de las plataformas digitales que nos permiten estar más cerca y contribuir a facilitar la vida de nuestros ciudadanos”, señaló Gregorio Mejía, presidente de Mibanco Colombia, del Grupo Credicorp.