El dólar abrió la última semana de enero a la baja: la divisa se cotiza en $3.909 este 29 de enero

El dólar empezó el 2024 con una tendencia alcista que había dejado atrás el último mes de diciembre. La divisa abandonó el terreno estable registrado y empezó una escalada de precios, que no ha permitido que baje del rango de los $3.900.

Aunque los hechos políticos locales de la última semana no han impulsado con tanta fuerza a la divisa, lo cierto es que varios movimientos globales si han aportado más presiones al billete americano. Uno de ellos es la próxima reunión que tendrá la Reserva Federal esta semana y en donde se podría discutir el relajamiento de la política monetaria.

Precio del dólar para hoy 29 de enero: la moneda se impulsa al alza