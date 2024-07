Estas son las razones por las que hoy los ‘corrientazos’ están cada vez más caros

Sobre este aumento, Henrique Gómez, presidente de la Asociación Colombia de Industria Gastronómica (Acodres), explicó “lo que buscan los colombianos con este producto es un plato de buena cantidad y con un precio muy asequible. Superada la Pandemia, nos comenzó a afectar una inflación de alimentos tremenda, la cual no ha cedido. Ese plato, que podía valer en promedio 7.500 pesos, en este momento se ha casi que triplicado ”.

¿Cómo lo están viviendo los restaurantes?

En un buen día Luz Dary alcanza a atender entre 70 y 80 comensales. Al preguntarle sobre el impacto de la inflación en su negocio, dijo que los insumos son el aspecto que más ha aumentado. Pero no ha sido el único. “Los gastos operativos, como los servicios públicos o el arriendo, también han subido mucho. Así perdamos clientes, aquí hemos tenido que subir los precios, sino el negocio no sería rentable ”. Para mantenerse ha tenido que innovar con promociones y otras estrategias llamativas para fidelizar a los usuarios.

“Nos lo piden, pero nosotros no ofrecemos servicio para calentar los almuerzos, porque este no es nuestro negocio. Si en la plazoleta caben 100 personas y de allí 15 o 20 sillas se ocupan por personas que llevan su almuerzo, eso afecta directamente nuestra productividad. No es sostenible”.