Este es el paso a paso para calcular la prima de mitad de año y los plazos para pagarla

En medio de un contexto económico complejo en Colombia, donde los ciudadanos enfrentan una desaceleración económica, altos costos de vida y la volatilidad del dólar, la llegada del mes de junio trae consigo la expectativa de recibir la prima de mitad de año. Esta prestación social representa un ingreso adicional para los empleados antes de que finalice el primer semestre de 2022.

La prima de mitad de año corresponde a un salario completo por cada año trabajado y se entrega en dos partes, en el mes de junio y en diciembre. Los trabajadores con contrato formal y un salario que no supere los $12 millones tienen derecho a recibir esta prestación, siempre y cuando no estén contratados por prestación de servicios.

La prima de mitad de año corresponde a un salario completo por cada año trabajado y se entrega en dos partes, en el mes de junio y en diciembre. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Sin embargo, junto con la emoción de recibir este dinero extra, surgen dudas sobre las fechas y el cálculo del monto a recibir. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la normatividad establece los plazos para el pago de la prima, siendo el próximo 30 de junio la fecha límite para que las empresas realicen el desembolso correspondiente a sus empleados.

Para calcular el valor de la prima, se deben tener en cuenta dos datos clave: el salario y el tiempo laborado. El valor semestral de la prima se determina multiplicando el salario base del empleado por 180, que corresponde a los días laborales durante el período mencionado. Luego, esta cifra se divide entre 360, que representa los días promedio en un año. Adicionalmente, se suma el valor de 117.172 pesos, que corresponde al auxilio de transporte en caso de ser aplicable.

La propuesta de Fedesarrollo busca ayudar a miles de adultos mayores que no logran pensionarse en el país. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Un ejemplo ilustrativo puede ayudar a comprender esta fórmula. Supongamos que un colaborador devenga un salario de 1.160.000 pesos y recibirá su prima a mediados de junio. El cálculo sería el siguiente:

1.160.000 + 140.606 (auxilio de transporte) = 1.300.606.

Esta cifra se multiplica por los días laborados, en este caso, 180 días: 1.300.606 * 180 = 234.109.080.

Luego, se divide este resultado entre 360 días: 234.109.080 / 360 = 650.303.

El salario mínimo es el pago por un trabajo efectuado durante un tiempo establecido. Foto: Getty Images - Foto: Getty Images

Por lo tanto, en el mes de junio, el colaborador disfrutará de una prima por valor de 650.303 pesos.

Es importante tener en cuenta que la ley no especifica una sanción o consecuencia directa en caso de retraso en el pago de la prima por parte del empleador. No importa el tiempo que tome el empleador en realizar el pago, no se aplicarán sanciones ni se deberán asumir intereses si se excede la fecha establecida por la ley.

No obstante, si el empleador demora el pago de la prima y el contrato del empleado ha finalizado, puede generarse una indemnización moratoria que equivaldría al último salario diario por cada día de retraso.

Si el empleador demora el pago de la prima y el contrato del empleado ha finalizado, puede generarse una indemnización moratoria que equivaldría al último salario diario por cada día de retraso. - Foto: Getty Images

La prima de mitad de año representa una oportunidad para los empleados de cubrir obligaciones pendientes, fortalecer su ahorro, darse un gusto o realizar una inversión importante. Aunque la situación económica actual presenta desafíos, esta prestación social brinda un alivio económico y contribuye al bienestar de los trabajadores y sus familias.

Estos son los trabajadores que no recibirán la prima de servicios en junio

* Quienes reciban un salario integral, que es un tipo de remuneración que incluye todo concepto remuneratorio y prestacional, no recibirán prima. Esto debido a que ese rubro ya se encuentra incluido en el 30 % que se otorga por factor prestacional.

* Tampoco se liquida a trabajadores vinculados a un empleo por prestación de servicios, pues esta forma contractual no establece la relación necesaria entre ambos actores. Empleado y empleador.

* Las personas que estén vinculadas a través de un contrato de aprendizaje tampoco recibirán este beneficio. Es decir, algunos trabajadores del Sena o practicantes universitarios.

¿Cómo usar correctamente la prima de servicios?

Este quizás es el primer interrogante que los beneficiarios deben plantearse al recibir su dinero. Antes que nada, es importante que cada persona establezca prioridades para su uso, lo cual se traduce en un buen ejercicio de planificación financiera.

Hay que tener presente que este es un dinero extra que no está contemplado en el presupuesto personal, lo cual permite que cada persona lo pueda destinar a su discreción para ahorro, inversión, o incluso, para un gasto. Estas son algunas de las formas en que podría destinarlo.

La prima de mitad de año representa una oportunidad para los empleados de cubrir obligaciones pendientes, fortalecer su ahorro, darse un gusto o realizar una inversión importante. - Foto: Getty Images/iStockphoto

1. Pago de deudas u obligaciones: antes que nada, en este punto es necesario analizar en qué casos valdría la pena usar la prima de servicios para el pago de una deuda. La recomendación de Tyba es usarlo cuando los intereses del pasivo sean superiores a lo que se puede ganar en una alternativa de inversión. Si el escenario no es así, es preferible invertir ese dinero, pues la rentabilidad de la alternativa de inversión será superior a los intereses que se deben pagar en la deuda.

2. Ahorro: el ahorro es una iniciativa que permitirá crear o robustecer un fondo de emergencia. Se trata de una estrategia que ayudará a hacerle frente a cualquier tipo de eventualidad o situación que requiera liquidez para solucionarlo.

3. Invertir: se trata de un ejercicio que además de fomentar un hábito saludable para las finanzas personales, permite que el dinero trabaje para el beneficiario al estar generando una rentabilidad.