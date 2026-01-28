Economía

Euro hoy en Colombia en las casas de cambio: la divisa cierra a la baja en la tarde del miércoles, 28 de enero

Miles de personas consultan el precio de la moneda para los viajes o negocios que realizan.

Redacción Economía Revista Semana

28 de enero de 2026, 8:46 p. m.
Euros Foto: NurPhoto via Getty Images

El euro es una de las monedas más importantes del mundo, al ser la divisa oficial de la eurozona. La moneda ofrece ciertas ventajas para particulares, empresas y las economías de los países que la utilizan.

Por ello, muchos siguen de cerca su cotización diariamente; a continuación, le contamos cuál es su precio para este 28 de enero.

La moneda ha fluctuado su valor en los últimos días. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Es importante tener en cuenta que los precios de la tasa de cambio del euro son definidos por el Banco de la República. Para este 28 de enero, la cotización del euro se encuentra en $ 4.374.

Entre las ventajas de ahorrar en euros o de operar con esta divisa se encuentran la estabilidad de los precios, así como la mayor facilidad, ahorro y seguridad que supone para las empresas comprar y vender en la zona del euro y establecer relaciones comerciales con el resto del mundo.

El euro tiene uno de los mercados financieros mejor integrados y, por tanto, más eficientes, además de una mayor influencia en la economía mundial.

Precio del euro se dispara en Colombia; así se cotiza la divisa este martes 27 de enero

Actualidad política

A contracorriente de buena parte de Europa, con su talante promigración, el Gobierno de izquierdas español aprobó un plan de regularización de inmigrantes que podría beneficiar a 500.000 personas, en su mayoría latinoamericanas.

La medida excepcional permitirá regularizar a “medio millón de personas” que se encuentren en España desde al menos cinco meses, que hayan llegado antes del 31 de diciembre de 2025 y carezcan de antecedentes penales, explicó la ministra de Migraciones, Elma Saiz, en la televisión pública.

De acuerdo con el Palacio de la Moncloa, sede del Gobierno español, la inmigración irregular un 25,6 % en 2022, pasando de las 41.945 llegadas en 2021 a las 31.219 en 2022.
Diversas leyes buscan controlar la migración. Foto: Getty Images/iStockphoto

El plan, aprobado este martes en el consejo de ministros, prevé que las tramitaciones se inicien a partir de abril y se extiendan hasta el 30 de junio, para que estas personas puedan “trabajar en cualquier sector, en cualquier lugar del país”, detalló la ministra.

“Hoy es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en derechos humanos, en integración y compatible con el crecimiento económico y con la cohesión social”, afirmó Saiz posteriormente en rueda de prensa.

El Gobierno español del socialista Pedro Sánchez es una excepción en materia migratoria dentro de la Unión Europea, en contraposición al endurecimiento de la política de muchos países del bloque, bajo la presión de la extrema derecha.

“Somos un país que defiende firmemente un modelo migratorio legal, seguro, ordenado, pero también abierto y humano frente a los que abogan por cerrar nuestras fronteras”, zanjó Pedro Sánchez recientemente.

Según Sánchez, “el 80 % del crecimiento” económico de España en los últimos seis años y el 10 % de los ingresos de la seguridad social del país se deben a la migración.

El desempleo en España cayó por debajo de la barrera del 10 % en el cuarto trimestre de 2025, y una mayoría de los nuevos empleados son extranjeros, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística.

*Con información de AFP.

