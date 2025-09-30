FMI destapa preocupantes conclusiones en informe Capítulo IV, sobre situación de Colombia. ¿Qué pasará con el crédito flexible?

El esperado informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) que dejó en vilo al país y preocupados a los inversionistas, finalmente vio la luz.

El organismo internacional que le suspendió al país la línea de crédito flexible, lo que causó fuerte controversia en su momento, por el efecto que puede tener en la imagen crediticia del Estado, sacó sus conclusiones y son preocupantes.

El FMI estima que, si bien el contexto económico en el país es mixto, porque l crecimiento se ha fortalecido ligeramente, la inflación sigue siendo un lunar. Se está moderando gradualmente, impulsada por una política monetaria que el FMI mencionó como “adecuadamente restrictiva”, confirmando así el valor que tiene la autonomía del Banco de la República.

“El banco central ha contribuido a la reducción de la inflación. Mantener una postura restrictiva de la política monetaria sigue siendo importante para abordar las persistentes presiones inflacionarias y los riesgos al alza, incluidos los derivados de una política fiscal expansiva continua. De cara al futuro, la normalización de la política monetaria debe avanzar con cautela y depender de los datos”, señala el FMI.

FMI destapa el informe Capítulo IV sobre Colombia | Foto: FMI Informe

Déficit y aumento de deuda

El organismo de la banca multilateral considera también que las reservas internacionales se mantienen adecuadas y continúan fortaleciéndose, lo que constituye un colchón de liquidez en moneda extranjera para enfrentar posibles choques económicos externos.

Pero, lo grave es el creciente déficit fiscal y el aumento de los niveles de deuda, los cuales, han generado diferenciales soberanos elevados.

Igualmente, la debilidad de la inversión privada es un riesgo que se aviva en medio de “persistentes preocupaciones e incertidumbres sobre la dirección de las políticas”, dice el FMI.

En el informe se enfatiza en el hecho, según el cual, en junio, el gobierno invocó la cláusula de escape para suspender la regla fiscal hasta 2027, que es la que pone un techo al aumento del déficit.