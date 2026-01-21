Economía

Hijos tendrán que darles buena plata a sus padres: Corte Suprema impartió la orden en este caso

Esto es lo que dijo el alto tribunal.

Redacción Semana
21 de enero de 2026, 1:41 p. m.
Esto es lo que dijo la corte sobre la situación.
Esto es lo que dijo la corte sobre la situación. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Recientemente, la Corte Suprema de Justicia se pronunció frente a una problemática creciente entre las familias colombianas y ratificó un tipo de protección hacia los padres por parte de los hijos. El alto tribunal se refirió exactamente a las responsabilidades que tienen los hijos con sus padres cuando estos han llegado a una edad avanzada.

Aseguró que estos deben recibir un pago, cuyo monto no puede ser reducido de un momento a otro. Este elevó además un llamado para la protección de estos adultos y la obligación que hay frente a la legislación colombiana, tras analizar un caso puntual.

Los adultos mayores representan un grupo económico importante de la población.
Los adultos mayores pueden ser una población vulnerable. Foto: El País

El caso inició luego de que una pareja de adultos mayores acudiera a una Comisaría de Familia para solicitarle a sus seis hijos que les pagaran una cuota alimentaria. Se determinó que cada uno diera $60.000 mensuales para la manutención.

El pago se dio con normalidad tras la orden impartida, pero luego la madre falleció y los seis hijos decidieron reducir la cuota para el padre, de $60.000 a $30.000. Sin embargo, el hombre no estuvo de acuerdo con la reducción y decidió interponer una demanda en un juzgado de familia.

Dólar en casas de cambio para este 21 de enero: así fluctúa la moneda

El tribunal le dio la razón al hombre, asegurando que los hijos tomaron la decisión arbitraria de reducir la cuota sin acudir a la Comisaría de Familia para que esta manejara la situación.

Esto es lo que dijo el Alto Tribunal.
Esto es lo que dijo el Alto Tribunal. Foto: ADOBE STOCK

En segunda instancia, un tribunal le dio la razón a los hijos, asegurando que se debía respetar el derecho al debido proceso. Por ello, el adulto mayor llevó el caso hasta la Corte Suprema, asegurando que, con 80 y viviendo en una zona rural, se le vulneraban los derechos con esta decisión.

Aseguraron que el hombre dependía económicamente de sus hijos, dado que carecía de ingresos propios. Además, aseguró que se requería el cumplimiento de la obligación alimentaria.

Versión final del proyecto de decreto que obliga a fondos privados a traer parte de la plata de pensiones del exterior

La Corte determinó, bajo la Sentencia 12488 de 2025, que los adultos mayores pueden reclamarles a sus hijos el pago regular de una cuota alimentaria, destinada a garantizar su sostenimiento básico y la satisfacción de su mínimo vital.

envejecimiento
Esto es lo que debe saber respecto a la orden impartida. Foto: Adobe Stock

El alto tribunal también criticó la reducción arbitraria de la cuota para el hombre, tras el fallecimiento de su esposa, asegurando que se ponía en riesgo la subsistencia del adulto mayor.

Noticias Destacadas