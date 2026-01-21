Dólar en casas de cambio para este 21 de enero: así fluctúa la moneda

El dólar es una divisa clave para la economía global, dado que funciona como una moneda de reserva, lo que a su vez permite facilitar el comercio y las finanzas internacionales.

Es importante tener en cuenta que más del 70% de las transacciones mundiales se realizan en dólares, incluyendo materias primas, como el petróleo. Además, gran parte de las reservas de los bancos centrales se encuentran en esta divisa.

Esta es la fluctuación de la divisa en el mercado. Foto: Getty IMAGES

En los últimos días, la moneda americana ha fluctuado en el mercado colombiano de manera descendente, lo que ha llamado la atención de inversionistas, viajeros y ahorradores que buscan generar rentabilidades a través del incremento o la baja de la moneda americana.

Versión final del proyecto de decreto que obliga a fondos privados a traer parte de la plata de pensiones del exterior

Si usted desea saber cómo está fluctuando la divisa en el mercado de casas de cambio, que es en el que se pueden adquirir de manera rápida y sencilla, tenga en cuenta estos valores:

En el análisis del mercado cambiario para este miércoles, 21 de enero, actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3,642.41 y de venta de $ 3,776.55. Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar los valores por cada ciudad, tenga en cuenta estos precios:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,672 3,785 113 Cali 3,635 3,815 180 Cartagena 3,600 3,850 250 Cúcuta 3,690 3,730 40 Medellín 3,605 3,757 152 Pereira 3,680 3,770 90

De otro lado, si usted desea analizar el valor de la moneda americana con respecto a los últimos días, tenga en cuenta estos precios en el histórico.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM Miércoles 21 de enero de 2026 3642.41 3776.55 3682.97 Martes 20 de enero de 2026 3642.41 3776.55 3700.05 Lunes 19 de enero de 2026 3650.34 3787.59 3700.05 Domingo 18 de enero de 2026 3654.64 3795.71 3700.05 Sábado 17 de enero de 2026 3652.86 3796.07 3700.05 Viernes 16 de enero de 2026 3646.07 3790.36 3687.32 Jueves 15 de enero de 2026 3630.71 3777.14 3655.16

Fuerte caída en Wall Street por la intención de Trump de controlar Groenlandia

Finalmente, si usted busca analizar la moneda con respecto a los precios en casas de cambio, es clave que revise los precios de la siguiente tabla, con valores en distintos establecimientos que funcionan en este mercado.

Casas de cambio Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,650 3,830 180 Amerikan Cash 3,680 3,780 100 Cambios AG 3,700 3,800 100 Cambios Kapital 3,690 3,740 50 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,690 3,740 50 El Condor Cambios 3,630 3,780 150 EuroDolar 3,670 3,780 110

Es clave que sepa que el mercado de casas de cambio no define sus valores a partir de un valor oficial, sino que lo definen a través de la ley de oferta y demanda, analizando los valores de otras casas de cambio, bancos, entre otros.