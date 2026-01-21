Economía

Dólar en casas de cambio para este 21 de enero: así fluctúa la moneda

Este es el movimiento de la divisa en el mercado de profesionales del cambio.

Redacción Semana
21 de enero de 2026, 12:37 p. m.
El precio de dólar bajó en los últimos meses.
El precio de dólar bajó en los últimos meses.

El dólar es una divisa clave para la economía global, dado que funciona como una moneda de reserva, lo que a su vez permite facilitar el comercio y las finanzas internacionales.

Es importante tener en cuenta que más del 70% de las transacciones mundiales se realizan en dólares, incluyendo materias primas, como el petróleo. Además, gran parte de las reservas de los bancos centrales se encuentran en esta divisa.

Esta es la fluctuación de la divisa en el mercado.
Esta es la fluctuación de la divisa en el mercado.

En los últimos días, la moneda americana ha fluctuado en el mercado colombiano de manera descendente, lo que ha llamado la atención de inversionistas, viajeros y ahorradores que buscan generar rentabilidades a través del incremento o la baja de la moneda americana.

Si usted desea saber cómo está fluctuando la divisa en el mercado de casas de cambio, que es en el que se pueden adquirir de manera rápida y sencilla, tenga en cuenta estos valores:

En el análisis del mercado cambiario para este miércoles, 21 de enero, actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3,642.41 y de venta de $ 3,776.55. Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar los valores por cada ciudad, tenga en cuenta estos precios:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6723,785113
Cali3,6353,815180
Cartagena3,6003,850250
Cúcuta3,6903,73040
Medellín3,6053,757152
Pereira3,6803,77090

De otro lado, si usted desea analizar el valor de la moneda americana con respecto a los últimos días, tenga en cuenta estos precios en el histórico.

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
Miércoles 21 de enero de 20263642.413776.553682.97
Martes 20 de enero de 20263642.413776.553700.05
Lunes 19 de enero de 20263650.343787.593700.05
Domingo 18 de enero de 20263654.643795.713700.05
Sábado 17 de enero de 20263652.863796.073700.05
Viernes 16 de enero de 20263646.073790.363687.32
Jueves 15 de enero de 20263630.713777.143655.16
Finalmente, si usted busca analizar la moneda con respecto a los precios en casas de cambio, es clave que revise los precios de la siguiente tabla, con valores en distintos establecimientos que funcionan en este mercado.

Casas de cambioPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,6503,830180
Amerikan Cash3,6803,780100
Cambios AG3,7003,800100
Cambios Kapital3,6903,74050
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6903,74050
El Condor Cambios3,6303,780150
EuroDolar3,6703,780110

Es clave que sepa que el mercado de casas de cambio no define sus valores a partir de un valor oficial, sino que lo definen a través de la ley de oferta y demanda, analizando los valores de otras casas de cambio, bancos, entre otros.

Noticias Destacadas