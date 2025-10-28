Importaciones
Importaciones desde Venezuela crecieron 40,7 % en agosto, impulsando el intercambio comercial binacional
El intercambio comercial total entre enero y agosto sumó USD $750,3 millones FOB, lo que representa un crecimiento del 9 % frente al mismo periodo de 2024.
De acuerdo con cifras del DANE, en agosto las importaciones desde Venezuela alcanzaron los USD $9,9 millones CIF, lo que representa una variación positiva del 40,7% frente al mismo mes de 2024. En términos de volumen, las toneladas importadas aumentaron en 126 %, totalizando 28,6 mil toneladas métricas.
Durante los primeros ocho meses de 2025, el comercio total entre ambos países ascendió a USD $750,3 millones, un incremento del 9 % frente al mismo periodo de 2024. La balanza comercial sigue siendo favorable para Colombia, con exportaciones por USD $611 millones más de lo que importó.
Entre enero y agosto, las exportaciones colombianas hacia Venezuela sumaron USD $680,7 millones FOB, con un crecimiento del 11,9 %. En contraste, las importaciones desde el país vecino alcanzaron USD $73,9 millones CIF, una leve reducción del 16,9 % frente al año anterior.
Los principales productos importados desde Venezuela fueron fundición, hierro y acero (28 %), aparatos eléctricos (19 %), abonos (11 %), papel y cartón (10 %), y aluminio y sus manufacturas (7 %), concentrando el 75 % del total. Se destacó además el fuerte incremento en las importaciones de aluminio (+507 %), grasas y aceites (+146 %) y papel y cartón (+50 %).
La aduana de Cúcuta sigue siendo el principal punto de entrada de productos venezolanos, con el 52 % del total, seguida de Maicao (24 %) y Barranquilla (19 %), lo que confirma el rol estratégico de la frontera terrestre en el intercambio comercial.
De acuerdo con el presidente ejecutivo de la Cámara Colombo Venezolana, Juan Gabriel Pérez Chaustre, “los resultados de agosto evidencian una recuperación sostenida del intercambio binacional, impulsada por la confianza empresarial y el restablecimiento progresivo de los flujos comerciales formales entre ambos países”.