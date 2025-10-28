Importaciones desde Venezuela crecieron 40,7 % en agosto, impulsando el intercambio comercial binacional

De acuerdo con cifras del DANE, en agosto las importaciones desde Venezuela alcanzaron los USD $9,9 millones CIF, lo que representa una variación positiva del 40,7% frente al mismo mes de 2024. En términos de volumen, las toneladas importadas aumentaron en 126 %, totalizando 28,6 mil toneladas métricas.

Durante los primeros ocho meses de 2025, el comercio total entre ambos países ascendió a USD $750,3 millones, un incremento del 9 % frente al mismo periodo de 2024. La balanza comercial sigue siendo favorable para Colombia, con exportaciones por USD $611 millones más de lo que importó.

Entre enero y agosto, las exportaciones colombianas hacia Venezuela sumaron USD $680,7 millones FOB, con un crecimiento del 11,9 %. En contraste, las importaciones desde el país vecino alcanzaron USD $73,9 millones CIF, una leve reducción del 16,9 % frente al año anterior.

El repunte de las importaciones desde Venezuela confirma la recuperación del intercambio comercial entre ambos países. | Foto: Getty Images

Los principales productos importados desde Venezuela fueron fundición, hierro y acero (28 %), aparatos eléctricos (19 %), abonos (11 %), papel y cartón (10 %), y aluminio y sus manufacturas (7 %), concentrando el 75 % del total. Se destacó además el fuerte incremento en las importaciones de aluminio (+507 %), grasas y aceites (+146 %) y papel y cartón (+50 %).

La aduana de Cúcuta sigue siendo el principal punto de entrada de productos venezolanos, con el 52 % del total, seguida de Maicao (24 %) y Barranquilla (19 %), lo que confirma el rol estratégico de la frontera terrestre en el intercambio comercial.