Suscribirse

Cpasulas

Fenalce advierte que Colombia mantiene alta dependencia de importaciones de granos en 2025

Entre enero y junio, el país importó más de 6,3 millones de toneladas de cereales, leguminosas y soya, principalmente desde Estados Unidos, Canadá y Argentina.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
24 de octubre de 2025, 7:07 p. m.
Fríjoles
Fenalce advierte que la falta de políticas agrícolas competitivas mantiene la dependencia de los granos importados. | Foto: Getty Images

Durante el primer semestre de este año, Colombia importó 6.382.737 toneladas de cereales, leguminosas y soya, según el más reciente balance de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce).

El informe evidencia que el país sigue dependiendo de la oferta externa para cubrir la demanda interna de estos alimentos, especialmente en maíz, trigo y torta de soya.

Del total de importaciones realizadas entre enero y junio, los cereales representaron el 75 %, con 4.795.926 toneladas, seguidos por la soya (23 %) y las leguminosas (2 %).

El maíz amarillo fue el producto más importado, con 3,4 millones de toneladas, proveniente principalmente de Estados Unidos. En el caso del trigo, llegaron 998.328 toneladas, procedentes de Canadá, Estados Unidos y Argentina.

Entre las leguminosas, la lenteja (67.720 toneladas) lideró las compras externas, debido a que no se produce en el país, seguida de la arveja (18.629 toneladas). En el grupo de la soya, la torta de soya alcanzó 941.823 toneladas, consolidándose como uno de los productos con mayor demanda.

La soya estadounidense contiene entre un 35 % y un 40 % de proteína de alta calidad, siendo una fuente esencial de nutrientes para la alimentación humana y animal.
La soya y sus derivados, como la torta y el aceite, mantienen una alta demanda en Colombia, impulsando las importaciones desde Estados Unidos y Bolivia. | Foto: Cortesía / Suministrada a El País.

Fenalce advirtió que, de mantenerse el ritmo actual, Colombia podría cerrar el año con cifras de importación similares a las de 2024, sin lograr avances significativos hacia la soberanía alimentaria.

“Este panorama de importaciones del primer semestre del año reafirma que en Colombia no hay una política clara que les permita a los sectores de cereales, leguminosas y soya ser competitivos y sostenibles para lograr la deseada soberanía y seguridad alimentaria. No solo debemos aumentar las áreas de siembra, sino ser más productivos, y esto lo tenemos muy claro en Fenalce”, señaló Arnulfo Trujillo Díaz, gerente general de Fenalce.

El dirigente agregó que la federación trabaja con los productores para mejorar la productividad y la salud del suelo mediante la rotación de cultivos, el manejo de plagas y la optimización de nutrientes, con el fin de reducir la dependencia de las importaciones a mediano y largo plazo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nicolás Petro Burgos reacciona a su inclusión en la Lista Clinton: “Una persecución política y judicial sin precedentes”

2. 🔴En vivo: Gustavo Petro y su familia fueron incluidos en la lista Clinton. Así reacciona el gobierno

3. Martina La Peligrosa habla en SEMANA sobre sus raíces, su identidad inquebrantable y lo ‘Caribeña’ que se siente con su música

4. Así capturaron a alias Juancho Estilo, uno de los más buscados en Barranquilla: se escondía en Panamá

5. “Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik”, este es la persona que llevará el caso de Petro, luego de ser incluido en la lista Clinton

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ImportacionesCerealesSoyaAlimentosProduccióngrano

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.