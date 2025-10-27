Petrodecol descarga en Buenaventura y Tumaco su onceava importación de gasolina para garantizar suministro en el suroccidente del país

Petrodecol, distribuidor mayorista de combustibles líquidos para el departamento de Nariño, informó que el domingo 26 de octubre se llevó a cabo la descarga de la onceava importación de gasolina motor proveniente de Houston (Estados Unidos), en el marco del Plan de Abastecimiento de Combustibles del suroccidente colombiano.

La operación se realizó a través del puerto de Buenaventura, donde el buquetanque Willard arribó con 130.000 barriles de gasolina motor. De esa cantidad, 90.000 barriles fueron descargados en las instalaciones de la planta de Petrodecol en esta terminal marítima. Posteriormente, el buque se dirigió hacia Tumaco mediante una operación de cabotaje, donde entregó 30.000 barriles adicionales de gasolina y 15.000 barriles de diésel provenientes de Ecopetrol, para un total de 45.000 barriles de combustible recibidos en el puerto nariñense durante el fin de semana.

“Estas operaciones representan un esfuerzo coordinado para asegurar el suministro en una región con desafíos logísticos significativos. Hemos realizado inversiones en tecnología para optimizar los procesos de cargue y descargue, incrementando la eficiencia y trazabilidad de nuestras operaciones”, señaló la Gerencia General del Puerto de Tumaco.

Por su parte, Guillermo Londoño, gerente general de la Sociedad Portuaria Regional Tumaco Pacific Port, destacó que “esta es nuestra ruta convencional, allí carga 130.000 barriles de gasolina motor para descargar 90.000 de ellos en Buenaventura y recalar al puerto de Tumaco con los 30.000 barriles sobrantes y más 15.000 barriles de diésel procedentes de Ecopetrol. Esa ruta convencional más una ruta de apoyo desde la refinería de Talara en Perú nos han permitido garantizar el inventario que obliga el plan de abastecimiento y la seguridad energética del departamento”.

Petrodecol refuerza el suministro en el suroccidente con nueva descarga de gasolina en Buenaventura y Tumaco | Foto: Petrodecol / API

Actualmente, la planta en Tumaco despacha 235.000 galones diarios de combustibles líquidos entre diésel y gasolina, lo que equivale a entre 40 y 50 vehículos cisterna por día, garantizando el suministro continuo para las zonas 1, 2 y 3 del departamento.