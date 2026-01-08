La llegada de enero del 2026 trae consigo una serie de ajustes en el bolsillo de los colombianos. Unos de los que sufren los incrementos para este nuevo año son los padres de familia, que además de tener que iniciar el año con la compra de útiles escolares, también deben lidiar con el incremento que se hace en las matrículas y pensiones de colegios.

El Ministerio de Educación definió cuáles son los rangos en los que pueden aumentar las matrículas y pensiones en los colegios privados para el 2026. Los costos deberán ajustarse con el IPC con corte a agosto del 2025, que se ubicó en 5,10%.

Estos son los incrementos definidos para 2026 en matrículas de colegios. Foto: Getty Images

Es importante tener en cuenta que a partir de dicho porcentaje, cada colegio podrá sumar puntos adicionales al incremento, dependiendo de su clasificación y del cumplimiento de ciertos criterios que se definen por el Ministerio. Esto significa que no todos los colegios verán el mismo aumento, pues esto depende de variables relacionadas con la calidad del mismo.

La normativa vigente precisó que los incrementos autorizados para el 2026 van desde el 5,26% y hasta el 9,1%. Es decir, si usted como padre de familia paga una pensión de $1.000.000, tendrá que pagar una nueva pensión de $1.052.000 o de $1.091.000 si se estima el rango del incremento más elevado.

Estos son los incrementos definidos para 2026 en matrículas de colegios. Foto: El País

Entre los criterios que definirán el aumento de matrículas y pensiones, se encuentra el régimen de tarifas que se regula a través de la autoevaluación institucional, en categorías como regulado, vigilado o controlado.

También se hace con base en el índice de permanencia escolar, que tiene en cuenta la tasa de deserción de estudiantes y tasas de aprobación de los mismos. Además de ello, incluye la educación inclusiva, que permite sumar porcentajes adicionales a instituciones que atienden estudiantes con discapacidad.

En Colombia, hay más de 13.000 instituciones de educación media. Foto: Getty Images

Finalmente, toma en cuenta el reconocimiento salarial a docentes, que habilita un incremento extra cuando los salarios cumplen los incrementos establecidos de docentes por ley