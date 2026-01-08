Economía

Incrementos en matrículas y pensiones de colegios para 2026: cuáles son los porcentajes definidos

La revelación del IPC trae a la conversación el incremento de las pensiones y matrículas en colegios privados.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
8 de enero de 2026, 11:59 p. m.
Estos son los incrementos definidos para 2026 en matrículas de colegios.
Estos son los incrementos definidos para 2026 en matrículas de colegios. Foto: Secretaría de Educación - API

La llegada de enero del 2026 trae consigo una serie de ajustes en el bolsillo de los colombianos. Unos de los que sufren los incrementos para este nuevo año son los padres de familia, que además de tener que iniciar el año con la compra de útiles escolares, también deben lidiar con el incremento que se hace en las matrículas y pensiones de colegios.

El Ministerio de Educación definió cuáles son los rangos en los que pueden aumentar las matrículas y pensiones en los colegios privados para el 2026. Los costos deberán ajustarse con el IPC con corte a agosto del 2025, que se ubicó en 5,10%.

Creativo Getty
Estos son los incrementos definidos para 2026 en matrículas de colegios. Foto: Getty Images

Es importante tener en cuenta que a partir de dicho porcentaje, cada colegio podrá sumar puntos adicionales al incremento, dependiendo de su clasificación y del cumplimiento de ciertos criterios que se definen por el Ministerio. Esto significa que no todos los colegios verán el mismo aumento, pues esto depende de variables relacionadas con la calidad del mismo.

Gobierno nacional oficializó emisión de deuda TES para 2026; estas son las metas de la medida

La normativa vigente precisó que los incrementos autorizados para el 2026 van desde el 5,26% y hasta el 9,1%. Es decir, si usted como padre de familia paga una pensión de $1.000.000, tendrá que pagar una nueva pensión de $1.052.000 o de $1.091.000 si se estima el rango del incremento más elevado.

Macroeconomía

Costo de vida en las principales ciudades del país: estos son los territorios donde más subió en el 2025

Macroeconomía

IPC 2026 en Colombia: así ha quedado en los últimos años el indicador clave para el bolsillo

Macroeconomía

Este será el incremento de los arriendos para 2026 en Colombia, según el IPC; fecha y quiénes serán afectados

Macroeconomía

Inflación en Colombia quedó en el 5,10 % en 2025: arriendo y productos que suben de precio este año

Macroeconomía

IPC en Colombia 2026: lista de productos que le afectarán su bolsillo con la inflación

Macroeconomía

Si está cerca de jubilarse, ojo con este trámite de Colpensiones

Macroeconomía

¿Qué es la inflación y por qué se siente todos los días en el bolsillo?

Macroeconomía

Corte Suprema ordena a Colpensiones pagar pensión sin que el afiliado cumpla requisito clave: derrota para el fondo

Macroeconomía

Presidente Petro se pronunció tras propuesta de repatriar pensiones del exterior e invertirlas en Colombia

Pensiones y cesantías

¿Qué alternativas ofrece Colpensiones a quienes no logran pensionarse en Colombia?

El Congreso define este miércoles el futuro del proyecto de presupuesto. Foto: 123rf / El País
Estos son los incrementos definidos para 2026 en matrículas de colegios. Foto: El País

Entre los criterios que definirán el aumento de matrículas y pensiones, se encuentra el régimen de tarifas que se regula a través de la autoevaluación institucional, en categorías como regulado, vigilado o controlado.

Presidente Petro se pronunció tras propuesta de repatriar pensiones del exterior e invertirlas en Colombia

También se hace con base en el índice de permanencia escolar, que tiene en cuenta la tasa de deserción de estudiantes y tasas de aprobación de los mismos. Además de ello, incluye la educación inclusiva, que permite sumar porcentajes adicionales a instituciones que atienden estudiantes con discapacidad.

Educación Colombia / Colegios
En Colombia, hay más de 13.000 instituciones de educación media. Foto: Getty Images

Finalmente, toma en cuenta el reconocimiento salarial a docentes, que habilita un incremento extra cuando los salarios cumplen los incrementos establecidos de docentes por ley

Más de Macroeconomía

La Secretaría de Educación reitera su invitación a todas las familias para que no permitan que niñas, niños o adolescentes manipulen pólvora

Incrementos en matrículas y pensiones de colegios para 2026: cuáles son los porcentajes definidos

Bucaramanga

Costo de vida en las principales ciudades del país: estos son los territorios donde más subió en el 2025

INFLACIÓN

IPC 2026 en Colombia: así ha quedado en los últimos años el indicador clave para el bolsillo

La práctica del cobro de depósito por un contrato de arrendamiento es algo común por estos días.

Este será el incremento de los arriendos para 2026 en Colombia, según el IPC; fecha y quiénes serán afectados

Inflación en Colombia en abril de 2021

Inflación en Colombia quedó en el 5,10 % en 2025: arriendo y productos que suben de precio este año

EE.UU.

IPC en Colombia 2026: lista de productos que le afectarán su bolsillo con la inflación

¿Cómo funciona la 'doble asesoría' para cambiar de régimen de pensiones en Colombia? Le explicamos.

Si está cerca de jubilarse, ojo con este trámite de Colpensiones

Inflación

¿Qué es la inflación y por qué se siente todos los días en el bolsillo?

Dólar a la baja dolar dólares

Dólar se puso más barato en Colombia: este es el valor oficial del 8 de enero

Baja ejecución presupuestal, Vivienda de interés social

Gobierno Petro insiste en desindexar precios de vivienda del salario mínimo, pese a efectos negativos que tendría

Noticias Destacadas