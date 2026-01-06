Gobierno Nacional oficializó emisión de deuda TES para 2026; estas son las metas de la medida

El Gobierno Nacional oficializó la emisión de Títulos de Tesorería (TES) con el objetivo de financiar el presupuesto para el año 2026. La emisión se realiza por un valor de $85,25 billones.

Por medio del decreto, se le otorga al Ministerio de Hacienda la facultad de establecerse en el mercado de capitales y cumplir con la meta financiera con la que cuenta la nación para el presente año.

Con la medida se busca financiar el presupuesto 2026. Foto: 123 Rf

“Emisión de Títulos de Tesorería - TES - Clase B para financiar apropiaciones del Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal del año 2026. Ordénese la emisión, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de Títulos de Tesorería - TES - Clase B hasta por la suma de OCHENTA Y CINCO BILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS ($85.250.000.000.000) moneda legal colombiana, destinados a financiar apropiaciones del Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal del año 2026″, señala el decreto 1478 de 2025.

En otro apartado del decreto se señala que la autorización conferida en este artículo comprende también la facultad de emitir nuevos Títulos de Tesorería - TES - Clase B para reemplazar los que se amorticen por redención o recompra, hasta por la cuantía anteriormente señalada.

“Emisión de Títulos de Tesorería - TES - Clase B para financiar operaciones temporales de tesorería. Ordénese la emisión, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de Títulos de Tesorería - TES - Clase B, denominados en moneda legal colombiana, hasta por la suma de SESENTA Y SIETE BILLONES DE PESOS ($67.000.000.000.000) moneda legal colombiana, destinados a financiar operaciones temporales de tesorería, los cuales tendrán las características y condiciones de emisión y colocación establecidas en el artículo 4 del presente Decreto, salvo el plazo, el cual deberá ser superior a treinta (30) días calendario e inferior a un (1) año", destaca el decreto.

¿Qué son los Títulos de deuda TES?

Este mecanismo permite al Gobierno Nacional la emisión de Títulos de deuda para cumplir con el plan de financiamiento de 2026. A través de un estudio del mercado, se establecen las condiciones en las cuales se llevará a cabo el proceso y sus medidas.

“Una de las formas mediante las cuales el gobierno recibe financiamiento son las operaciones de mercado con los Títulos de Tesorería (TES) de clase B. Estos son emitidos por el Ministerio de Hacienda y administrados por el Banco de la República. Permiten al gobierno obtener financiamiento de acuerdo con una tasa, ya sea fija o variable, cuya denominación puede ser en dólares o unidades de valor real (UVR), y deben ser pagados en los plazos pactados”, señala el Banco de la República.

El MinHacienda están desarrollando una osada estrategia de manejo de deuda, las tasas de interés de los TES recientemente han venido al alza. Foto: ADOBE STOCK

Características de los TES clase B