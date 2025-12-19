Economía

MinHacienda señala que culminó la operación de venta directa de TES por $23 billones a inversionista extranjero

La entidad explicó los beneficios que obtendrá el país por medio de la negociación.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

20 de diciembre de 2025, 2:55 a. m.
La entidad señaló los detalles del proceso de venta.
La entidad señaló los detalles del proceso de venta. Foto: Ministerio de Hacienda / Cortesía

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público ejecutó este viernes, 19 de diciembre, una operación de venta directa de TES por $23 billones de pesos a uno de los inversionistas extranjeros más grandes del mercado.

“El Ministerio de Hacienda y Crédito Público ejecutó hoy viernes 19 de diciembre una operación de venta directa de TES por 6 mil millones de dólares equivalentes a $23 billones de pesos, aproximadamente, a uno de los inversionistas extranjeros más grandes del mercado”, destacó la cartera en un comunicado.

Junto a lo anterior, la institución destaca que esta operación se inicia una importante relación comercial que refleja un voto de confianza no solo en el mercado de deuda pública, sino en los fundamentales de la economía colombiana.

La Andi envía carta urgente a la Corte Constitucional tras posible decreto de emergencia: le echa la culpa al Gobierno

“Una de las formas mediante las cuales el gobierno recibe financiamiento son las operaciones de mercado con los títulos de tesorería (TES) de clase B. Estos son emitidos por el Ministerio de Hacienda y administrados por el Banco de la República y le permiten al gobierno obtener financiamiento de acuerdo a una tasa ya sea fija o variable, su denominación sea en dólares o unidades de valor real (UVR) y que debe pagar en los plazos pactados”, señala el Banco de la República.

Macroeconomía

Empresas bajo presión, pero de pie: la resiliencia del tejido empresarial colombiano

Macroeconomía

Emergencia económica, salario mínimo y tasas de interés, ¿cuál debería ser el camino? Esto dice José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, en entrevista con SEMANA

Macroeconomía

La Asociación Colombiana de Minería advierte riesgos graves por eventual declaratoria de emergencia económica

Macroeconomía

La Andi envía carta urgente a la Corte Constitucional tras posible decreto de emergencia: le echa la culpa al Gobierno

Macroeconomía

Apretón tributario por emergencia económica: estos serían los impuestos de los que se echará mano

Macroeconomía

Empresas deben pagar entre hoy y mañana la prima de servicios: llegó la fecha límite; revise y haga cuentas

Macroeconomía

Dólar revirtió la tendencia y terminó más barato en Colombia: precio oficial del 19 de diciembre

Economía

La audaz jugada financiera del Ministerio de Hacienda para bajar la deuda de Colombia en medio de la crisis fiscal. ¿De qué se trata?

Opinión

El limón podrido

Economía

Por qué la caja del Gobierno cayó a un mínimo de $1,85 billones y qué significa para la deuda y la tasa de cambio

Por otra parte, se destaca que, esta operación es la primera de varias que potencialmente podrían ejecutarse con este inversionista, el cual ve en Colombia un mercado y una economía con perspectivas positivas y con instituciones sólidas.

Este tipo de programas, según explicó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público hace algunos meses, hace parte de la estrategia de la Nación de contribuir con el desarrollo del mercado de capitales interno, incorporando referencias líquidas en la parte corta de la curva de rendimientos.

Pese a que en el MinHacienda están desarrollando una osada estrategia de manejo de deuda, las tasas de interés de los TES recientemente han venido al alza.
La operación alcanzó los $23 billones. Foto: ADOBE STOCK

Según la información publicada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, esta venta directa implicará una reducción en las necesidades de financiamiento de la Nación para la vigencia 2026.

La Asociación Colombiana de Minería advierte riesgos graves por eventual declaratoria de emergencia económica

El reciente acuerdo se da días después del cierre de las colocaciones de TCO del año. Por medio de estas estrategias, el Gobierno Nacional espera poder fortalecer los mercados de capitales y dar un impulso a las vigencias de los próximos años.

Todos los procesos realizados se ejecutaron bajo las normas que cuneta el país para poder verificar en todo momento los procesos de venta y los alcances que tendrá los proyectos.

Mas de Macroeconomía

A través de un sistema de alertas tempranas basado en analítica automatizada, la entidad identifica deterioros financieros antes de que estallen e introduce una lógica predictiva.

Empresas bajo presión, pero de pie: la resiliencia del tejido empresarial colombiano

Emergencia económica, salario mínimo y tasas de interés, ¿cuál debería ser el camino? Esto dice José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, en entrevista con SEMANA

Reforma Tributaria o Ley de financiamiento

MinHacienda señala que culminó la operación de venta directa de TES por $23 billones a inversionista extranjero

juan camilo nariño Presidente de la ACM

La Asociación Colombiana de Minería advierte riesgos graves por eventual declaratoria de emergencia económica

bruce mac master Presidente de la Andi

La Andi envía carta urgente a la Corte Constitucional tras posible decreto de emergencia: le echa la culpa al Gobierno

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que se decretará la emergencia económica.

Apretón tributario por emergencia económica: estos serían los impuestos de los que se echará mano

La prima de servicios es una de las prestaciones sociales que beneficia a trabajadores en junio y diciembre.

Empresas deben pagar entre hoy y mañana la prima de servicios: llegó la fecha límite; revise y haga cuentas

Dolar

Dólar revirtió la tendencia y terminó más barato en Colombia: precio oficial del 19 de diciembre

Germán Ávila, ministro de Hacienda

Emergencia económica: decreto ya está listo y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, revela los hechos sobrevinientes

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, habla sobre las tasas de interés.

Banco de la República decidió sobre las tasas de interés: las mantiene inalteradas; estas son las razones

Noticias Destacadas