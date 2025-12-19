MinHacienda señala que culminó la operación de venta directa de TES por $23 billones a inversionista extranjero

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público ejecutó este viernes, 19 de diciembre, una operación de venta directa de TES por $23 billones de pesos a uno de los inversionistas extranjeros más grandes del mercado.

“El Ministerio de Hacienda y Crédito Público ejecutó hoy viernes 19 de diciembre una operación de venta directa de TES por 6 mil millones de dólares equivalentes a $23 billones de pesos, aproximadamente, a uno de los inversionistas extranjeros más grandes del mercado”, destacó la cartera en un comunicado.

Junto a lo anterior, la institución destaca que esta operación se inicia una importante relación comercial que refleja un voto de confianza no solo en el mercado de deuda pública, sino en los fundamentales de la economía colombiana.

“Una de las formas mediante las cuales el gobierno recibe financiamiento son las operaciones de mercado con los títulos de tesorería (TES) de clase B. Estos son emitidos por el Ministerio de Hacienda y administrados por el Banco de la República y le permiten al gobierno obtener financiamiento de acuerdo a una tasa ya sea fija o variable, su denominación sea en dólares o unidades de valor real (UVR) y que debe pagar en los plazos pactados”, señala el Banco de la República.

Por otra parte, se destaca que, esta operación es la primera de varias que potencialmente podrían ejecutarse con este inversionista, el cual ve en Colombia un mercado y una economía con perspectivas positivas y con instituciones sólidas.

Este tipo de programas, según explicó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público hace algunos meses, hace parte de la estrategia de la Nación de contribuir con el desarrollo del mercado de capitales interno, incorporando referencias líquidas en la parte corta de la curva de rendimientos.

La operación alcanzó los $23 billones. Foto: ADOBE STOCK

Según la información publicada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, esta venta directa implicará una reducción en las necesidades de financiamiento de la Nación para la vigencia 2026.

El reciente acuerdo se da días después del cierre de las colocaciones de TCO del año. Por medio de estas estrategias, el Gobierno Nacional espera poder fortalecer los mercados de capitales y dar un impulso a las vigencias de los próximos años.

Todos los procesos realizados se ejecutaron bajo las normas que cuneta el país para poder verificar en todo momento los procesos de venta y los alcances que tendrá los proyectos.