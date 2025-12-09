El Concejo de Bogotá aprobó un presupuesto de 40,4 billones de pesos para la ciudad en 2026

La plenaria del Concejo de Bogotá aprobó este 9 de diciembre el presupuesto distrital para 2026, que asciende a 40,4 billones de pesos, tras un segundo debate que dejó definido el marco financiero con el que la administración del alcalde Carlos Fernando Galán pondrá en marcha el Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura. La iniciativa ahora pasa a sanción del mandatario.

🌆✨ Bogotá avanza con buenas noticias: la plenaria del @ConcejoDeBogota aprobó el #PresupuestoBogotá2026 por $40,4 billones.

Este presupuesto garantiza recursos para fortalecer los sectores que más impactan la vida de la ciudadanía:

🚇 Movilidad

🏫 Educación

🩺 Salud

El monto aprobado representa un crecimiento del 4,5 por ciento frente al presupuesto vigente de 2025 y mantiene una orientación clara hacia la inversión pública.

Según la Secretaría de Hacienda, ocho de cada diez pesos se destinarán a obras, programas sociales y proyectos estratégicos para la ciudad. En total, la distribución general quedó así: para inversión se destinarán 32,5 billones (81 por ciento del total), para gastos de funcionamiento serán 5,3 billones (13 por ciento) y para el servicio de la deuda, 2,6 billones (6,4 por ciento de lo aprobado).

La secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, destacó que el presupuesto “protege la sostenibilidad financiera del Distrito y concentra la mayor parte de los recursos en inversión social, seguridad y obras que mejorarán la vida de los bogotanos”.

Sectores con mayor asignación

Tres sectores concentran más de la mitad de los recursos:

Movilidad: 9,2 billones (22,7 %)

9,2 billones (22,7 %) Educación: 9,1 billones (22,5 %)

9,1 billones (22,5 %) Salud: 5,3 billones (13 %)

En conjunto, alcanzan 23,6 billones, equivalentes al 58,4 por ciento del presupuesto anual. Les siguen Integración Social, que será de 2,6 billones, para Gobierno el monto asciende a los 2,2 billones, Hábitat tendrá 1,8 billones y Hacienda, 1,3 billones.

El bloque de “otros sectores” suma 9 billones e integra rubros como cultura, seguridad, ambiente, desarrollo económico, mujer, planeación y gestión jurídica.

Las otras inversiones

El Distrito reforzará la capacidad institucional en seguridad con inversión para ampliar sistemas de videovigilancia, modernizar herramientas tecnológicas de apoyo a la Policía y mejorar la infraestructura de justicia, incluidos CAI, URI y otros equipamientos. También se fortalecerá el Cuerpo Oficial de Bomberos mediante la sobretasa bomberil.

El presupuesto permitirá avanzar en frentes de obra en toda la ciudad, impulsar proyectos estratégicos como la Primera Línea del Metro, la troncal de la calle 13 y corredores viales claves, además de programas de empleo y emprendimiento para mujeres, jóvenes y población vulnerable.

En acción climática se financiará la restauración de cerros y humedales, nuevos bosques urbanos, mejoras de calidad del aire y la consolidación de las ZUMA.

