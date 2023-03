Inflación: pilas con estos errores que le pueden afectar seriamente el bolsillo

Conforme pasa el tiempo, el constante aumento de precios en Colombia y la subida de las tasas de interés experimentada por varios países de las Américas está afectando el poder adquisitivo de los consumidores y sigue minando la confianza de los inversionistas, mientras que la gente en las calles tiene que hacer cada vez más piruetas para llegar a fin de mes, logrando que la plata les alcance.

En medio de todo esto, los expertos coinciden en que es importante tener un presupuesto claro y controlar los gastos para evitar cometer errores financieros que puedan empeorar la situación. Ante la inflación, los ciudadanos enfrentan el gran desafío de mantener su presupuesto bajo control. Sin embargo, se pueden cometer errores que empeoran la situación financiera durante esta época.

Conforme pasa el tiempo, el constante aumento de precios en Colombia y la subida de las tasas de interés experimentada por varios países de las Américas está afectando el poder adquisitivo de los consumidores. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Javier Hérnandez, director de la escuela online ‘Invierta para Ganar’, asesor y experto en inversiones en el mercado bursátil, presentó una serie de los más comunes. Conocerlos y evitarlos será clave para proteger las finanzas personales:

No controlar los gastos: hoy es más relevante que nunca mantener un registro detallado de los gastos. De lo contrario, no podrá identificar gastos no esenciales y no los podrá recortar. Cree un presupuesto en el que detalle pagos de obligaciones financieras, compras de artículos y servicios de primera necesidad y, por supuesto, ahorros. Es crucial mantenerse dentro de esos límites.

Destinar dinero a gastos no esenciales: como entretenimiento, viajes lujosos, gadgets tecnológicos o ropa innecesaria puede poner en riesgo la estabilidad financiera durante la inflación. Por ejemplo, en periodos de inflación, planes como ir al cine, a conciertos o a eventos deportivos o comer fuera de casa pueden resultar más costosos. Es importante reducir estos gastos y buscar opciones más económicas.

Hoy es más importante que nunca mantener un registro detallado de los gastos. De lo contrario, no podrá identificar gastos no esenciales y no los podrá recortar. - Foto: Getty Images/iStockphoto

No ahorrar lo suficiente: la inflación puede tener un impacto negativo en las proyecciones de ahorro de las personas debido al alza de los precios. No obstante, al recortar gastos innecesarios o evitar “darse ciertos lujos” se puede sopesar esa situación. En tiempos de inflación es más relevante que nunca establecer un objetivo mensual de ahorro y cumplirlo.

Depender de un solo ingreso: muchas personas, especialmente los trabajadores dependientes, suelen vivir exclusivamente de sus salarios. Así, en períodos de inflación, cuando los precios de los bienes y servicios aumentan, el poder adquisitivo disminuye, lo que significa que el salario real se reduce. Depender de una sola fuente de ingresos significa estar en una posición vulnerable.

En cambio, tener múltiples fuentes de ingresos puede proporcionar una mayor seguridad financiera. Por ejemplo, invertir en el mercado de valores, bienes raíces o negocios rentables puede proporcionar ingresos extra y una mayor diversificación de las fuentes generadoras de capital. Es clave buscar alternativas creativas para complementar sus ingresos y tener una mejor solidez financiera.

No comparar precios: en un entorno inflacionario, los precios de los productos y servicios pueden variar significativamente en diferentes establecimientos. No comparar precios puede llevar a pagar más por un producto o servicio que se podría obtener a un precio más bajo en otro lugar. Además, se deben aprovechar descuentos y promociones en productos esenciales.

Usar la tarjeta de crédito: si este recurso no se usa de manera inteligente y para compras conscientes, puede convertirse en un gran enemigo de sus finanzas personales debido a las altas tasas de interés que tienen las entidades financieras en la actualidad. Lo ideal es no exceder el cupo, diferir las compras a una sola cuota, no solicitar avances y pagar a tiempo.

En 2022 la inflación en Colombia alcanzó cifras que no se veían hace más de dos décadas - Foto: Getty Images / DNY59

Comprar productos importados o bienes de lujo: suele ser más caro adquirir este tipo de productos debido a la devaluación de la moneda local. Por ende, se deben buscar alternativas locales o sustitutos de esos productos para ahorrar dinero en caso de que sea absolutamente necesaria su adquisición.

No invertir adecuadamente: en tiempos de inflación, las inversiones pueden ayudar a proteger el valor del dinero. Por ejemplo, es posible invertir en activos que tienden a aumentar su valor durante las crisis económicas como determinado tipo de acciones en la bolsa, los metales preciosos y los bienes raíces.

También es posible blindarse económicamente haciendo inversiones seguras en ETF’s que son instrumentos financieros que permiten invertir en un conjunto de acciones o bonos para hacer crecer el dinero. Sin embargo, no invertir adecuadamente o no buscar asesoramiento financiero puede llevar a pérdidas significativas.

Negocio de gráfico de valores de crisis financiera en el fondo del mercado económico con diagrama descendente gráfico de finanzas de intercambio de dinero o pérdida de análisis de comercio de inversión global recesión y riesgo de caída de precios de venta. - Foto: Getty Images

No prestar atención a la inflación: muchas personas no le prestan a la inflación la atención que merece. Es importante mantenerse informado sobre este fenómeno y sus posibles impactos en el mercado y en la economía en general con el fin de tomar decisiones informadas.

Al evitar estos errores, los ciudadanos pueden hacerle frente a los tiempos económicos actuales, preservando la seguridad de su patrimonio.