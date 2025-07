La dura coincidencia laboral: la aprobación de la reforma y la reducción de la jornada. ¿Quiénes son los más afectados?

En su momento, Rosmery Quintero, directora de Acopi Seccional Atlántico, señaló que la reforma no tenía un enfoque diferencial claro que reconozca las capacidades limitadas de las MiPymes frente a las grandes empresas. “Reiteramos que los cambios estructurales en la legislación laboral deben tener en cuenta el principio de progresividad y establecer regímenes especiales o fases de implementación diferenciadas, como lo reconoce la misma Constitución Política”.

Las compañías grandes tienen varios mecanismos de ajuste a su disposición, desde subir precios, reducir la mano de obra y reemplazarla por tecnología, y moverse más eficientemente con turnos y espacios laborales, las pequeñas empresas no tienen esa flexibilidad de ajustarse y compensar y tampoco de absorber ese mayor costo. Tiene menos mecanismos de ajuste y les va a costar mucho más.

Destacó que la reducción de la jornada máxima laboral no implica una disminución proporcional del salario, en la medida en que la ley establece que el empleador debe mantener las condiciones previas. Por otra parte, se mantiene la obligación de pagar el trabajo suplementario y los recargos por trabajo nocturno, dominical o festivo de acuerdo con la reciente reforma laboral (Ley 2466 de 2025).

“Si sumamos menos horas de trabajo y mayores recargos, el impacto económico, especialmente en la pequeña y mediana empresa, principal generadora de empleo en Colombia, es absolutamente perjudicial. Los empleadores tendrán menos disponibilidad de sus empleados, pero las necesidades los obligarán a pagar más recargos, especialmente, horas extras. De lo contrario, las empresas pagarán más por menor tiempo de trabajo con las consecuencias evidentes en la productividad. ¿Cuál será el efecto? Desempleo e informalidad creciente. Tal y como lo dijo en su momento la ministra Gloria Inés Ramírez, esta reforma no busca generar empleo. Lo que nos dijo, por supuesto, es que sí va a generar desempleo e informalidad”, señaló Umaña.

Pero Umaña insiste en que la realidad, no obstante, es otra. “Hay una sensible preocupación en los empleadores y empresarios en Colombia con las nuevas cargas en materia económica y también con nuevas obligaciones como contratar aprendices como empleados, actualización de reglamentos internos de trabajo, procesos disciplinarios más complejos y las restricciones a la contratación a término fijo, reformas que dará un giro a la planeación de la administración del talento humano perjudicando al final a los que el gobierno dice proteger. Con la reforma no se “reivindican derechos” como lo pretende hacer ver Petro. En la realidad se reescriben algunos y se otorgan supuestos beneficios que al final afectarán, por ejemplo, a los aprendices. Será mejor monetizar que contratar”, agregó el experto.