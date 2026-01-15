Economía

La Federación Colombiana de Municipios anuncia reunión con el Gobierno Nacional

Los representantes de la federación entregaron las conclusiones del encuentro.

Manuel Santiago Sánchez González

15 de enero de 2026, 10:40 p. m.
Por medio de un comunicado de prensa, la Federación Colombiana de Municipios (FCM) anunció que se produjo una importante reunión con representantes del Gobierno Nacional, en la cual se hicieron una serie de aclaraciones para el año 2026.

¿Quiénes participaron en la reunión?

La reunión contó con la presencia de funcionarios del Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación – DNP, y los alcaldes de Soacha, Cundinamarca, Julián Sánchez “Perico” – presidente de Fedemunicipios; Garzón, Huila, Francisco Calderón Feriz; Caramanta, Antioquia, Juan Esteban Correa; Pamplona, Norte de Santander, Klaus Faber Mogollón; La Virginia, Risaralda, Juan Carlos Botero; Contratación, Santander, Oriol Plata; Pacho, Cundinamarca, Carlos Díaz; la alcaldesa Eliana Manzanares de Agua de Dios, Cundinamarca; y Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de Fedemunicipios.

Federación Colombiana de Municipios expresa su preocupación por el recorte del 48.8% al Sistema General de Participaciones

¿Cuáles fueron las conclusiones principales de la reunión?

  1. Para el año 2026 no habrá reducción en los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP). Por el contrario, se proyecta un incremento cercano a los 8 billones de pesos, equivalente a un crecimiento aproximado del 7,8 % frente a 2025.
  2. Las dificultades financieras que enfrentan actualmente algunos municipios están relacionadas exclusivamente con la última doceava del año 2025, la cual presentó una reducción cercana al 48 %. Esta situación se originó en el cálculo técnico basado en los ingresos corrientes de la Nación del año 2024, particularmente en el comportamiento del recaudo tributario.
  3. La reducción no es estructural ni permanente. Las once doceavas correspondientes a 2026 no se verán afectadas por esta situación.
  4. La Federación, junto con el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), trabaja en la búsqueda de una solución jurídica que permita restituir los recursos descontados y distribuir su impacto a lo largo del año 2026, evitando afectaciones en la caja de los municipios.
  5. El próximo jueves, a las 6:00 de la tarde, en una reunión virtual convocada por la FCM, se espera concretar una solución de fondo y un compromiso formal por parte del Gobierno Nacional
“De lograrse esta salida jurídica, los municipios no solo recuperarían los recursos descontados, sino que además se beneficiarían del crecimiento proyectado del SGP para 2026. La Federación Colombiana de Municipios reitera su compromiso con la defensa de la autonomía territorial, la estabilidad fiscal de las administraciones locales y la protección de los recursos que garantizan la prestación de servicios a las comunidades”, señala la Federación Colombiana de Municipios.

Noticias Destacadas