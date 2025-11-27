Laudos arbitrales en infraestructura equivalen a una reforma tributaria: presidente de la ANI

Las inversiones en infraestructura en Colombia no son solo para hacer obras, en el caso de la ANI, a través de concesiones.

Los números en esta entidad son tan voluminosos que el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Óscar Torres, dijo que desde su llegada al cargo, hace 9 meses, ha perdido la noción de la calculadora: “Solo me vuelve cuando me pagan el salario. Son miles de millones y billones de pesos”, dijo, al referirse a los componentes que tiene que manejar esta entidad.

En ese contexto, se refirió a los laudos arbitrales en infraestructura que enfrentan y que, según sus cálculos, ascenderían a 15 billones de pesos, es decir, más de lo que daría la reforma tributaria que está tramitando el gobierno en el Congreso de la República.

Las controversias jurídicas son múltiples. Torres habló de 44 pleitos y más de 3.000 procesos, unos más complejos que otros.

Por ejemplo, el famoso Muelle 13 de Buenaventura, que ha estado en el ojo del huracán, tiene 7 controversias jurídicas, según confirmó Torres.