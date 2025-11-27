Suscribirse

Congreso de Infraestructura

Laudos arbitrales en infraestructura equivalen a una reforma tributaria: presidente de la ANI

Óscar Torres, directivo de la entidad que se encarga del manejo de las concesiones, fue uno de los participantes en el Congreso de la CCI.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
27 de noviembre de 2025, 9:33 p. m.
Óscar Torres, presidente de la ANI
Óscar Torres, presidente de la ANI | Foto: ANI / Cortesía

Las inversiones en infraestructura en Colombia no son solo para hacer obras, en el caso de la ANI, a través de concesiones.

Los números en esta entidad son tan voluminosos que el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Óscar Torres, dijo que desde su llegada al cargo, hace 9 meses, ha perdido la noción de la calculadora: “Solo me vuelve cuando me pagan el salario. Son miles de millones y billones de pesos”, dijo, al referirse a los componentes que tiene que manejar esta entidad.

En ese contexto, se refirió a los laudos arbitrales en infraestructura que enfrentan y que, según sus cálculos, ascenderían a 15 billones de pesos, es decir, más de lo que daría la reforma tributaria que está tramitando el gobierno en el Congreso de la República.

Las controversias jurídicas son múltiples. Torres habló de 44 pleitos y más de 3.000 procesos, unos más complejos que otros.

Por ejemplo, el famoso Muelle 13 de Buenaventura, que ha estado en el ojo del huracán, tiene 7 controversias jurídicas, según confirmó Torres.

Los enredos son tales que en este gobierno y en los siguientes 5 años no se van a poder resolver, dijo el funcionario.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Portugal desafía al régimen de Venezuela tras bloqueo de la aerolínea TAP: “No cedemos a amenazas ni presiones”

2. Hermana de Alejandra Villafañe lanzó dura confesión sobre Raúl Ocampo: “No sabe dónde están las cenizas”

3. Daniela Álvarez reveló haber visto un extraterrestre y lo relacionó con la amputación de su pierna: “Todo que ver”

4. “Los sicarios lo estaban esperando en la rotonda”: amigo del coronel asesinado en Popayán, Cauca, reveló detalles a SEMANA

5. La fiscal Luz Adriana Camargo reconoció que evidencias sobre Calarcá estuvieron un año sin ser entregadas por la Dijín

LEER MENOS

Noticias relacionadas

InfraestructuracongresoCCI

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.