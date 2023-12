No hubo acuerdo sobre el salario mínimo: ya hay nueva fecha límite para que el Gobierno defina la cifra

Las propuestas de empresarios, bancos y expertos no han parado y van desde un incremento del 9 % hasta un 18 %, que fue la idea que plantearon los sindicatos y con la que buscarían un aumento sustancial a sus ganancias, para hacer frente a la difícil situación que atraviesa la economía y que le ha restado poder adquisitivo a los millones de empleados del país.

Aunque la fecha límite para definir este aumento era hoy 15 de diciembre, lo cierto es que hoy no se conocerá la cifra que devengarán el próximo año los trabajadores.

De acuerdo con la cartera de Trabajo, aunque aún no se logra un acuerdo, lo cierto es que la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales reportó algunos acuerdos entre los que se destacan tres muy importantes.

“¿Por qué no subimos el salario mínimo al 50% a ver qué pasa?”

