¿Petro revelará pistas del aumento del salario mínimo antes de diciembre?: Mintrabajo hizo aclaración

La discusión sobre el mínimo se da normalmente en el penúltimo y último mes del año.

Redacción Semana
26 de septiembre de 2025, 3:33 p. m.
Gustavo Petro salario minimo
El Gobierno asegura que tiene ánimos de concertación del salario mínimo en 2026. | Foto: Presidencia / Adobe Stock

El ajuste de salario mínimo es una de las tareas que los gobiernos de turno tienen en Colombia al finalizar el año, pues los indicadores como la inflación o el costo de vida obligan por ley a hacer un ajuste en este rubro para que, de esa manera, se pueda proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.

El ajuste de este año, que regirá en 2026, es el último que hará el Gobierno Petro y uno de los más importantes, en medio del panorama económico que vive el país. Es clave recordar que los últimos aumentos han sido los más altos en los últimos 10 años.

Salario Mínimo
Esto es lo que debe saber sobre el mínimo en 2026. | Foto: 123rf

Frente a la discusión que aún no comienza, ya son varios los sectores empresariales que se han pronunciado al respecto. Algunos indican que no habría ambiente para el debate, pues el mandatario colombiano, Gustavo Petro, ha adelantado que el aumento sería muy superior a la inflación.

Contexto: Salario mínimo en 2026: para esto alcanzaría el monto presentado por el Gobierno de Petro

Recientemente, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se refirió en Caracol Radio a la discusión sobre el mínimo. Él aseguró que aún no se ha evaluado la posibilidad de que el mínimo aumente un 11 %, como se ha rumorado.

Indicó que actualmente no hay ningún pronunciamiento oficial del mandatario en ese sentido. “Ni en el Consejo de Ministros, ni en reuniones privadas, ni en público se ha hablado de esa cifra. El aumento se definirá en la mesa de concertación, evaluando las variables macroeconómicas que entregue el Ministerio de Hacienda”, agregó.

Salario Mínimo
De esta decisión dependen miles de trabajadores. | Foto: Stock.adobe.com

Dijo que, de parte del Gobierno, hay un ambiente de concertación con el sector privado, por lo que las discusiones se convocarán en los tiempos definidos por la ley. El Gobierno invitará a gremios como la Andi, Acopi y Fenalco, además de ministerios, sindicatos, además de expertos en la materia.

Contexto: ¿Cuánto tiene que trabajar para comprar el nuevo iPhone 17 si gana el mínimo en Colombia?

Es importante tener en cuenta que, según la ley, el Gobierno tiene un primer plazo para definir el salario mínimo el 15 de diciembre. La segunda oportunidad para concertarlo es el 30 de diciembre. De lo contrario, el Gobierno deberá expedirlo por decreto.

La crisis fiscal que afecta al Gobierno Petro llegó a la Policía Nacional con recortes importantes en unidades de inteligencia, tecnología y operaciones.
El presidente buscaría un alza elevada. | Foto: juan carlos sierra-semana

Salario MínimoGobierno PetroAntonio Sanguino Ministerio de Trabajo

