Divisas

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 28 de diciembre

Esta es la fluctuación para hoy.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
28 de diciembre de 2025, 12:12 p. m.
Así amaneció la divisa
Así amaneció la divisa Foto: Adobe Stock

El precio del dólar es determinante en todo el mundo por su incidencia en las decisiones económicas y políticas que toman los gobiernos, los empresarios e inversionistas, por eso, comprender su comportamiento, sobre todo en época de crisis, se ha convertido en tema de interés para el público en general.

Durante los últimos meses, la moneda ha variado de manera descendente en el país, fluctuando entre los $3.700 y $3.800. Esto ha provocado que miles se interesen en la misma y que adquieran dólares ante un escenario bajista claro. Esto con el fin de aprovechar una eventual subida de la divisa y una mayor rentabilidad.

Volatilidad dólar
Así se mueve la divisa hoy. Foto: Adobe Stock

Las casas de cambio son establecimientos predilectos en este proceso, dado que permiten justamente este proceso de adquisición de divisas sin tantos procesos ni firmar numerosos documentos.

Dólar en casas de cambio: precio oficial de este 28 de diciembre

Este domingo 28 de diciembre, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,680.00 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,815.93.

Macroeconomía

Subsidio de vivienda familiar para 2026: los 3 programas que tienen cajas de compensación; esto debe saber

Macroeconomía

Precio del dólar en casas de cambio: así fluctúa la divisa este 27 de diciembre

Macroeconomía

Un modelo de restauración ecológica gana terreno en el Caribe

Macroeconomía

Dólar tocó los $3.685 este 26 de diciembre: precio no se registraba desde mayo del 2021

Macroeconomía

Declaración de renta 2026: agéndese desde ya con las fechas para presentar el documento

Macroeconomía

Dian anuncia calendario tributario para 2026: fechas para declarar renta, impuesto al patrimonio, retefuente y más

Macroeconomía

¿Salario mínimo 2026 crecerá de forma exagerada? Ministro Antonio Sanguino responde a las versiones

Macroeconomía

Dólar amanece más caro en Colombia: precio oficial del 26 de diciembre

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio: así fluctúa este 24 de diciembre

Macroeconomía

Dólar amanece este 24 de diciembre más barato: precio oficial para hoy

Subsidio de vivienda familiar para 2026: los 3 programas que tienen cajas de compensación; esto debe saber

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Estos son los precios de referencia para cada ciudad:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,7263,843117
Cali3,6503,840190
Cartagena3,6003,850250
Cúcuta3,7003,75050
Medellín3,6373,787150
Pereira3,6803,77090
El precio del dólar empezó a la baja este martes, 9 de septiembre. Foto: 123rf
Así se mueve la divisa hoy. Foto: El País

Si desea revisar la fluctuación del dólar por fechas, tenga en cuenta los siguientes valores:

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
domingo 28 de diciembre de 202536803815.933716.05
sábado 27 de diciembre de 202536803815.933716.05
viernes 26 de diciembre de 20253679.263817.043706.94
jueves 25 de diciembre de 20253679.633818.893706.94
miércoles 24 de diciembre de 20253682.593819.633759.48
martes 23 de diciembre de 20253684.073817.783792.59

Finalmente, si desea conocer los valores en los distintos establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casa de cambioPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,7303,890160
Amerikan Cash3,7403,840100
Cambios Kapital3,7003,820120
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,7303,82090
El Condor Cambios3,7303,830100
EuroDolar3,7403,860120
Latin Cambios3,7303,830100
Miss Money Cambios3,7403,840100
-
Así se mueve la divisa hoy. Foto: Guillermo Torres / Semana

Es importante tener en cuenta que el mercado de casas de cambio define sus precios autónomamente. Es decir, no depende de ninguna entidad oficial para hacerlo, sino que lo hacen teniendo en cuenta el mercado, los precios de la competencia, entre otros.

Mas de Macroeconomía

Economia

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 28 de diciembre

Estos son los subsidios de vivienda a los que pueden acceder los colombianos en 2026.

Subsidio de vivienda familiar para 2026: los 3 programas que tienen cajas de compensación; esto debe saber

Dólar en Colombia se mueve en volatilidad

Precio del dólar en casas de cambio: así fluctúa la divisa este 27 de diciembre

turismo ecológico

Un modelo de restauración ecológica gana terreno en el Caribe

Dólar a la baja dolar dólares

Dólar tocó los $3.685 este 26 de diciembre: precio no se registraba desde mayo del 2021

Trámites en línea. (AP Photo/Elise Amendola, File)

Declaración de renta 2026: agéndese desde ya con las fechas para presentar el documento

¿Está en la lista? La DIAN podría embargar sus cuentas si está en ella por esta causa.

Dian anuncia calendario tributario para 2026: fechas para declarar renta, impuesto al patrimonio, retefuente y más

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, el 23 de diciembre de 2025 en la Casa de Nariño, en Bogotá

¿Salario mínimo 2026 crecerá de forma exagerada? Ministro Antonio Sanguino responde a las versiones

El precio del dólar empezó a la baja este martes, 9 de septiembre. Foto: 123rf

Dólar amanece más caro en Colombia: precio oficial del 26 de diciembre

Salario Mínimo 2026

🔴 Salario mínimo 2026 en VIVO, hoy | ¿Es más probable que salga por decreto que por concertación?

Noticias Destacadas