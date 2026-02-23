Divisas

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 23 de febrero

La divisa americana registra la siguiente fluctuación en el mercado.

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 6:31 a. m.
Así se mueve la moneda americana en este mercado.
Así se mueve la moneda americana en este mercado.

Durante las últimas semanas, el dólar ha mostrado un comportamiento estable en medio de la tendencia bajista que había presentado en los últimos meses. Esto ha llamado la atención de inversionistas, ahorradores y viajeros, que monitorean constantemente la divisa y que invierten su dinero en ella esperando retornos eventuales.

Es clave tener en cuenta que el dólar es una divisa clave para la economía en todo el mundo, dado que es la moneda con la que se comercian contratos de materias primas como el petróleo y también se hacen transacciones financieras internacionales.

Así se mueve la moneda americana en este mercado.
Así se mueve la moneda americana en este mercado.

En medio de este escenario, muchos ven atractiva la moneda y por ello deciden adquirirla en casas de cambio, que son establecimientos que permiten la compra y venta de esta moneda sin tanto papeleo y sin necesidad de hacer trámites numerosos.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este lunes

Análisis del mercado cambiario para este lunes 23 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.555 y de venta de $ 3.672.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Tenga en cuenta que si usted desea analizar el valor del dólar por ciudades principales, es importante que revise la siguiente tabla con los valores de compra, venta y spread.

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6243,70177
Cali3,5653,710145
Cartagena3,4503,650200
Cúcuta3,6203,66040
Medellín3,4883,640152
La cotización del dólar bajó $39 en el inicio de la semana. Foto; 123RF
Así se mueve la moneda americana en este mercado.

Por otro lado, si lo que desea es analizar el valor del dólar en los últimos seis días, tenga en cuenta el siguiente histórico desde el pasado lunes.

FechaCompraVentaTRM
domingo 22 de febrero de 202635553672.313691.34
sábado 21 de febrero de 20263555.383671.923691.34
viernes 20 de febrero de 20263553.463672.123695.72
jueves 19 de febrero de 20263551.923671.353669.21
miércoles 18 de febrero de 20263544.233663.463664.26
martes 17 de febrero de 20263544.233664.233652.89
lunes 16 de febrero de 20263545.773672.123652.89

Finalmente, si lo que desea es evaluar el precio del dólar respecto a los establecimientos de cambio del país, tenga en cuenta este cuadro con precios de compra, venta y spread.

NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,6203,750130
Amerikan Cash3,6203,68060
Cambios AG3,6003,69090
Cambios Kapital3,6103,66050
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6203,66545
EuroDolar3,6103,69080
Es importante que tenga presente que las casas de cambio definen sus precios a partir de la ley de oferta y demanda y las fluctuaciones del mercado.

Analistas responden a pregunta si es buen momento para comprar dólares.
Así se mueve la moneda americana en este mercado.

Esto significa que no dependen de una entidad oficial, sino que definen sus precios a partir de aspectos como precios de otras casas de cambio, precio de bancos, de la TRM y las fluctuaciones en la BVC.

