Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 23 de febrero

Durante las últimas semanas, el dólar ha mostrado un comportamiento estable en medio de la tendencia bajista que había presentado en los últimos meses. Esto ha llamado la atención de inversionistas, ahorradores y viajeros, que monitorean constantemente la divisa y que invierten su dinero en ella esperando retornos eventuales.

Es clave tener en cuenta que el dólar es una divisa clave para la economía en todo el mundo, dado que es la moneda con la que se comercian contratos de materias primas como el petróleo y también se hacen transacciones financieras internacionales.

En medio de este escenario, muchos ven atractiva la moneda y por ello deciden adquirirla en casas de cambio, que son establecimientos que permiten la compra y venta de esta moneda sin tanto papeleo y sin necesidad de hacer trámites numerosos.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este lunes

Análisis del mercado cambiario para este lunes 23 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.555 y de venta de $ 3.672.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Tenga en cuenta que si usted desea analizar el valor del dólar por ciudades principales, es importante que revise la siguiente tabla con los valores de compra, venta y spread.

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,624 3,701 77 Cali 3,565 3,710 145 Cartagena 3,450 3,650 200 Cúcuta 3,620 3,660 40 Medellín 3,488 3,640 152

Por otro lado, si lo que desea es analizar el valor del dólar en los últimos seis días, tenga en cuenta el siguiente histórico desde el pasado lunes.

Fecha Compra Venta TRM domingo 22 de febrero de 2026 3555 3672.31 3691.34 sábado 21 de febrero de 2026 3555.38 3671.92 3691.34 viernes 20 de febrero de 2026 3553.46 3672.12 3695.72 jueves 19 de febrero de 2026 3551.92 3671.35 3669.21 miércoles 18 de febrero de 2026 3544.23 3663.46 3664.26 martes 17 de febrero de 2026 3544.23 3664.23 3652.89 lunes 16 de febrero de 2026 3545.77 3672.12 3652.89

Finalmente, si lo que desea es evaluar el precio del dólar respecto a los establecimientos de cambio del país, tenga en cuenta este cuadro con precios de compra, venta y spread.

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,620 3,750 130 Amerikan Cash 3,620 3,680 60 Cambios AG 3,600 3,690 90 Cambios Kapital 3,610 3,660 50 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,620 3,665 45 EuroDolar 3,610 3,690 80

Es importante que tenga presente que las casas de cambio definen sus precios a partir de la ley de oferta y demanda y las fluctuaciones del mercado.

Esto significa que no dependen de una entidad oficial, sino que definen sus precios a partir de aspectos como precios de otras casas de cambio, precio de bancos, de la TRM y las fluctuaciones en la BVC.