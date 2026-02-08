Precio del euro este domingo, 8 de febrero, en Colombia: así se cotiza la divisa

El euro es una de las divisas más importantes en todo el mundo. Es la segunda moneda más utilizada en transacciones internacionales, reservas de bancos centrales y emisión de deuda, luego del dólar estadounidense, que se ubica en el primer lugar.

Además de ello, respalda al segundo bloque comercial del mundo, que es la Eurozona, ofreciendo una estabilidad en los precios y facilitando el comercio transfronterizo, además de eliminar algunos riesgos cambiarios entre los países miembros.

Este es el precio del euro este domingo. Foto: Getty Images/Image Source

El euro ha pasado por una fluctuación volátil en los últimos días. Sin embargo, se encuentra en un precio considerablemente bajo. Aquí, le contamos cómo se comporta hoy la moneda en ese mercado.

Para este 8 de febrero, la tasa de cambio del euro oficial es de $ 4.337, de acuerdo con la información publicada por el Banco de la República en su apartado de monedas de reserva.

A continuación, también podrá conocer cuál es el valor del euro en algunas casas de cambio del país:

Euro de bajo monto:

Cambios Vancouver: Compra $ 4.290 - Venta $ 4.370

Compra $ 4.290 - Venta $ 4.370 Punto Dollar: Compra $ 4.300 - Venta $ 4.390

Compra $ 4.300 - Venta $ 4.390 Cambios Kapital: Compra $ 4.300 - Venta: $ 4.370

Compra $ 4.300 - Venta: $ 4.370 American Cash: Compra $ 4.290 - Venta $ 4.380

Compra $ 4.290 - Venta $ 4.380 Aeroambios: Compra $ 4.100 - Venta $ 4.380

Este es el precio del euro este domingo. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Banco Santander anuncia compra de estadounidense Webster Bank por más de USD 12.200 millones

Banco Santander, el mayor grupo bancario español, anunció este martes que alcanzó un acuerdo para adquirir al estadounidense Webster Bank por 12.200 millones de dólares, antes de publicar que registró un aumento del 12% de su beneficio interanual.

Santander destacó que esta adquisición equivale aproximadamente al 4% de sus activos totales y sitúa al grupo resultante de la operación “entre las diez principales entidades de banca minorista y de empresas” de Estados Unidos.

“Esta operación une dos entidades muy complementarias y permitirá ampliar de forma significativa la escala, la base de depósitos y las capacidades de Santander en Estados Unidos, al tiempo que refuerza los productos, la tecnología y los servicios disponibles para los clientes de ambas entidades”, destacó el banco español.

La presidenta del banco, Ana Botín, destacó que esta operación es “estratégicamente clave” para el negocio de Santander en Estados Unidos.

Poco después, Santander informó que registró un beneficio neto de 14.100 millones de euros (16.650 millones de dólares) el año pasado, un 12% más interanual, marcando “su cuarto año récord consecutivo”.

Banco Santander anuncia compra de estadounidense Webster Bank por más de USD 12.200 millones Foto: Banco Santander

Santander, un actor clave en el sector bancario europeo, había registrado previamente beneficios netos de 12.570 millones de euros en 2024, 11.080 millones de euros en 2023 y 9.600 millones de euros en 2022.