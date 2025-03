Presidente de Ecopetrol dice que se abstendrá de mirar negocios de gas con Venezuela mientras existan restricciones de Ofac

De esa manera, partiendo del hecho de que Colombia está pendiente del negocio de importación de gas con Venezuela, lo que ha tenido varias aristas, pero principalmente, las restricciones que le ha impuesto la Ofac, Roa manifestó que “tenemos claro que no haremos ninguna transacción con Venezuela mientras existan restricciones de la Ofac”.

Todo depende

El presidente de la petrolera, si bien mencionó que no deja de contar con el gas de Venezuela, pues existe un contrato desde 2007, hay volúmenes importantes, con tarifas competitivas, fue enfático en señalar que no estarían dadas las condiciones para negociar con ellos. El gasoducto Antonio Ricaurte, que traería el gas hacia Colombia, requiere reparaciones (y costosas), por lo cual no habría posibilidades de transporte para la exportación del combustible desde el vecino país hacia acá. En consecuencia, sumando las circunstancias mencionadas (Ofac e infraestructura), manifestó que “nos abstendremos de hacer o mirar negocios con Venezuela”.