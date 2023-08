¿Qué pasa si no firma el plástico de su tarjeta de crédito o débito?

No obstante, en muchas de estas tarjetas, todavía sigue existiendo un espacio, que contrasta con el resto de los colores del plástico, y dice firma, quiere decir, está dispuesto para marcar estos productos, con el sello característico de cada usuario.

No obstante, los plásticos más nuevos, no tienen el espacio de la firma, ni siquiera tienen grabado el nombre del titular, incluso los números de verificación deben ser solicitados por los clientes, y llegan a través de mensajes de texto, o dentro de la aplicación de cada banco.

SEMANA se contactó con algunas entidades financieras, para entender cuál era la finalidad de este espacio. Todas concluyen que si bien antes se exigía la firma en las tarjetas, en la actualidad ya no lo hacen.

Si bien cada país tiene una disposición legal sobre este tema, en Colombia ya no hay ninguna norma que exija a los usuarios a firmar sus plásticos, sobre todo porque la emisión de las nuevas tarjetas ya no cuenta con esos espacios, y por el contrario, en caso de pérdida, esa firma podría usarse para la suplantación en otros lugares.

Consejos para el cuidado de sus tarjetas, débito o crédito

Si bien las recomendaciones para proteger sus tarjetas pueden parecer obvias, realmente muchas personas las pasan por alto, y terminan siendo víctimas de robos y suplantaciones, precisamente por no ser rigurosos con ciertos parámetros básicos.

Las recomendaciones son prácticamente las mismas, independiente el banco que emita las tarjetas. Según la Universidad Libre, estos son algunos de los consejos que se den tomar en cuenta: “Memorice el número secreto (PIN). Nunca apunte su número de identificación personal (PIN, siglas en inglés); Nunca dé su PIN a nadie. No escriba su número del PIN en su tarjeta. No escriba el número de su cuenta de tarjeta de crédito en una tarjeta postal, o por fuera de un sobre que va a enviar por correo. No guarde su número del PIN en el mismo lugar que su tarjeta de crédito o de cajero automático. Nunca proporcione su número de tarjeta de crédito u otra información personal por teléfono, a menos que usted pueda verificar que está hablando con su institución financiera de confianza o con un comerciante honrado”.