Salario mínimo 2026 en Colombia: estos son los gastos que incluye el mínimo vital, según la OIT

Hace algunos días, el presidente Gustavo Petro, en medio de una alocución presidencial, se refirió al incremento del salario mínimo en Colombia, dado que desde el primero de diciembre se han llevado a cabo las discusiones del aumento y aún no se conoce la cifra. En esta oportunidad, el mandatario se refirió a un nuevo término que buscaría acuñar en medio de las discusiones.

Se trata del salario mínimo vital, noción que fue puesta en discusión por el mandatario al asegurar que los ajustes salariales deberían garantizar condiciones dignas de vida y preservar además el poder adquisitivo de trabajadores, muy en línea con principios constitucionales.

El mandatario aseguró que es importante que el aumento del mínimo no solo cubra un piso normativo sino que también esté para responder a las necesidades de los hogares colombianos.

Este término fue acuñado exactamente por la Organización Internacional del Trabajo, que indicó que son varios los gastos básicos que se deben considerar al aumentar un salario en determinado país. La OIT propone que se deben identificar los gastos, que son por ejemplo:

La alimentación diaria, el acceso a vivienda de manera adecuada, además de la vestimenta básica. Estos son rubros que deben ser enfrentados a diario por los trabajadores pero que no son considerados en los incrementos.

Es importante tener en cuenta que el valor de estos gastos puede variar según el contexto económico de cada país, pues en los distintos territorios puede cambiar la inflación, precios locales, costo de vida, costo de servicios públicos, entre otros aspectos. El salario vital debe ser revisado para que esto no haga que se pierda la efectividad del ajuste y con ello el poder adquisitivo de los trabajadores.

Adicional a los rubros ya mencionados, el salario mínimo vital también debe contemplar gastos como la salud, educación y transporte, tanto del trabajador como de su núcleo familiar. Esto puede significar un mejoramiento en la calidad de vida del trabajador, y no simplemente una forma más de recibir dinero adicional.