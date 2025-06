¿Fue un crimen de Estado?

Aunque de acuerdo con la definición no se dan todas las características para definirlo como crimen de Estado, vale la pena hacer un análisis más detallado para determinar si podemos catalogar este suceso dentro de esa categoría.

A hoy, no se ha podido determinar quién dio la orden o quién es el autor intelectual de este atentado. Ya hay más de tres capturas, incluyendo el sicario que disparó el arma, que no es un agente del Estado. Sin embargo, esa consideración no le quita la posibilidad de ser un crimen de Estado.