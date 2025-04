Adam Smith nos habló de la “mano invisible,” esa fuerza misteriosa que, según él, guía las acciones egoístas de los individuos hacia un bien mayor, como si el mercado tuviera una sabiduría propia. Pero, ¿y si en los mercados financieros hubiera otra mano, una que podemos ver, medir y sentir? Una mano que no opera en las sombras, sino que se hace evidente en los números y las tendencias. Yo creo que esa mano existe, y se llama liquidez.

La liquidez —la facilidad con la que podemos comprar o vender activos— es la corriente que mueve los mercados. Es como el nivel del agua en un río: cuando fluye abundantemente, los botes navegan sin problemas; cuando se seca, las rocas emergen y el viaje se vuelve peligroso. Hace poco hice un experimento para comprobarlo, y lo que descubrí es que la liquidez no solo afecta cómo se mueven los mercados, sino que literalmente da forma a las probabilidades de lo que podemos ganar o perder. Es la mano visible que decide si las odds están a nuestro favor o en nuestra contra.

El Experimento: Mirando Bajo el Capó

En los periodos de alta liquidez , las distribuciones tenían un sesgo positivo. Imagina una curva que se inclina hacia la derecha, con una cola larga y generosa de retornos positivos. El promedio estaba cómodamente en terreno negro, y los eventos extremos negativos eran raros, como si el mercado estuviera diciendo: “Ven, juega, las cosas están a tu favor.” Por ejemplo, en una de las gráficas que tengo —la de retornos diarios del Nasdaq en un periodo líquido—, la distribución es casi una campana simétrica con un pequeño empujón hacia lo positivo, con un retorno promedio de 0.06%. No es una fortuna en un día, pero multiplica eso por miles de días, y el panorama cambia.

Las Gráficas: Una Ventana al Alma del Mercado

⦁ Retornos Diarios: Aquí la distribución es ajustada y casi simétrica, como una campana bien afinada. Con alta liquidez, el pico está cerca del 0%, pero con un leve guiño hacia lo positivo (0.06%). Es el mercado en modo tranquilo: no hay grandes sorpresas, pero las odds están ligeramente a nuestro favor.

⦁ Índice de Liquidez Global: También tengo una gráfica global que me encanta, cortesía del Financial Times y CrossBorder Capital. Muestra el “Índice de Liquidez Global” desde el 2000 hasta proyecciones al 2026. Es una montaña rusa: picos de liquidez cerca de 80 en 2010 y 2018, y caídas brutales a 20 en 2008 y 2020. Y detrás de todo, una línea gris marca un ciclo de 65 meses, como un metrónomo que dicta el ritmo.

¿Qué Nos Dice Esto?

Para los inversionistas, esto es una brújula. Si la liquidez está alta —si el índice global está trepando hacia 80—, es hora de arriesgar un poco más; las odds están de tu lado. Si se seca —si cae a 20—, tal vez sea mejor sentarse y esperar a que la música vuelva. Porque esas distribuciones de probabilidad no mienten: son la radiografía de las oportunidades y los riesgos.

La Mano Que Podemos Tocar

Adam Smith tenía razón en que hay fuerzas guiando los mercados, pero no todas son invisibles. La liquidez es la mano visible, la que moldea las curvas de probabilidad y decide si el mercado te abraza o te empuja al borde. Mi experimento lo confirma: cuando hay liquidez, el sesgo está con nosotros; cuando no, los eventos extremos nos castigan y las décadas se vuelven estériles.

Así que la próxima vez que pienses en invertir, no solo mires los precios o las noticias. Fíjate en la liquidez. Escucha la música. Cuando la liquidez es alta, el DJ del mercado pone temas como “Right Here, Right Now” de Fat Boy Slim (escucha aquí) —un ritmo contagioso que hace que la pista se llene, señalando que es hora de bailar con las probabilidades a tu favor. Pero cuando la música se apaga, es tu señal para salir de la pista y esperar el próximo set. Porque esa mano visible es la que te dirá si vale la pena entrar a la pista o quedarte en la banca.