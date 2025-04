Mañana no sabes

No entiendo nada de lo que me dicen en las reuniones de operaciones, me dijo Juan, preocupado. Quise indagar qué le pasaba, pero me identifiqué en parte porque he vivido muchos episodios en mi vida laboral en los que siento que no entiendo. Después de conversarlo un rato concluimos que hay dos variables claras: las reuniones no son específicas y hacen perder el foco porque muchas veces no se dice nada y, por otro lado, nos cuesta estar presentes.