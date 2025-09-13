Suscribirse

Ed. 2253

13 de septiembre de 2025, 6:10 a. m.
2253
1. “El país está tremendamente mal”: el exministro Rubén Darío Lizarralde se mete en la campaña presidencial de 2026

2. Los comandos de la Policía que cazaron a Otoniel ahora son perseguidos por el Clan del Golfo. Se tuvieron que ir al exilio

3. Iván Mordisco pierde fuerza: este es el disidente de las Farc más poderoso de Colombia y que amenaza la seguridad nacional

4. Lidio García, presidente del Senado, revela inédita conversación con Gustavo Petro sobre las elecciones de 2026: “No creo que me diga mentiras”

5. Estos son los principales proyectos de Alejandro Char y Eduardo Verano para Barranquilla y el Atlántico

