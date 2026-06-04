Los números de Walter Mercado para ganar el premio gordo de la lotería el 5 de junio

Pese a que falleció en el año 2019, Walter Mercado continúa siendo una de las figuras más importante para quienes buscan una guía en las energías del universo.

Es por esto que, por medio del portal El Herald de México, sus familiares comparten información de los escritos que dejó en su poder y actualizan a sus seguidores.

Para el viernes 5 de junio destaparon el horóscopo en compañía de algunas recomendaciones y los números de la suerte para incrementar las posibilidades de llevarse millonarios premios en juegos de azar como chances y loterías.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Se abre una etapa de transformaciones y nuevas oportunidades. Será un momento favorable para explorar caminos diferentes, aunque se recomienda actuar con prudencia en asuntos económicos.

Números de la suerte: 9, 16 y 41.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La prioridad estará en el bienestar físico y emocional. El exceso de responsabilidades podría generar agotamiento, por lo que será importante encontrar espacios para descansar y desconectarse.

Números de la suerte: 9, 14 y 18.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Los talentos y habilidades de este signo recibirán reconocimiento. Además, el apoyo de personas cercanas podría ayudar a concretar un proyecto importante.

Números de la suerte: 8, 28 y 13.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La estabilidad comienza a consolidarse tanto en el plano emocional como en el financiero. También será una jornada ideal para fortalecer los vínculos familiares y prestar atención a la salud.

Números de la suerte: 10, 1 y 20.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La ayuda llegará en el momento indicado. Los cambios que se presentan podrían generar incertidumbre, pero también traerán beneficios inesperados.

Números de la suerte: 9, 16 y 24.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Las experiencias sentimentales del pasado dejarán importantes aprendizajes. Será una etapa para actuar con mayor madurez y confianza.

Números de la suerte: 3, 15 y 17.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Antes de tomar decisiones importantes será conveniente analizar diferentes alternativas. El trabajo en equipo será clave para alcanzar los objetivos planteados.

Números de la suerte: 33, 1 y 4.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Después de un período de incertidumbre, llega una sensación de alivio en temas económicos. Será un buen momento para disfrutar de los logros obtenidos y pensar en nuevas experiencias.

Números de la suerte: 11, 45 y 7.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Las oportunidades en el amor podrían aparecer cuando menos se esperan. Aunque habrá muchas responsabilidades, también existirán motivos para celebrar y disfrutar.

Números de la suerte: 25, 8 y 17.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La comunicación será fundamental en las relaciones de pareja. Se aconseja actuar con prudencia para evitar conflictos innecesarios y reflexionar sobre aquello que genera preocupación.

Números de la suerte: 31, 24 y 3.

Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Será un período de decisiones importantes relacionadas con la familia y la vida profesional. El reconocimiento por el esfuerzo realizado podría llegar muy pronto.

Números de la suerte: 31, 41 y 50.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Las situaciones que preocupaban comienzan a acomodarse por sí solas. La recomendación será evitar las presiones innecesarias y permitir que los acontecimientos sigan su curso natural.

Números de la suerte: 5, 16 y 50.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.