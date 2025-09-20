Suscribirse

Ed. 2254

20 de septiembre de 2025
2254
1. Nuevo escándalo golpea al Gobierno Petro: SEMANA denuncia los presuntos malos manejos en la Unidad de Víctimas. El senador Gustavo Moreno está en la mira

2. “Era obvio que el presidente Petro iba a responder así”: exasesor principal para las Américas de la Casa Blanca habla de la descertificación

3. Jaque mate a la Fuerza Pública: sin Estados Unidos ni Israel, los uniformados no tendrían el fusil Galil. Hay riesgo de que 200 helicópteros se queden en tierra

4. Los contratos de Juliana Guerrero, sin experiencia ni título profesional supervisaba convenios con la Universidad Industrial de Santander

5. Polémica: Fiscalía ordena no solicitar órdenes de captura contra criminales que dialoguen con el Gobierno. “Si los capturan en flagrancia”, deben quedar libres

