Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado del domingo 12 de abril para los 12 signos del zodiaco

El 12 de abril no pasa desapercibido para quienes creen en la astrología. Más que un domingo cualquiera, expertos aseguran que la jornada llega con una energía especial que puede servir para tomar decisiones importantes y darle un giro a distintos aspectos de la vida.

Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado el sábado 11 de abril para los 12 signos del zodiaco

Según los astrólogos, la clave está en no dejar pasar el momento. Hablan de un ambiente propicio para hacer cambios, moverse tanto en lo personal como en lo laboral y soltar aquello que ya no suma.

Parte de esa interpretación se basa en el movimiento de los planetas, que dicen estaría potenciando cualidades como la intuición, el coraje y la capacidad de adaptarse, justo lo que muchos necesitan para cerrar ciclos pendientes.

En medio de este panorama, vuelve a tomar fuerza el mensaje de Walter Mercado, enfocado en el amor propio, la fe y la confianza en la energía de cada persona. Una visión que sigue vigente gracias a Betty B. Mercado, quien ha mantenido vivas sus enseñanzas.

Así, este día se perfila como una especie de empujón simbólico: una oportunidad para arrancar de nuevo y abrirle la puerta a cambios importantes si se sabe aprovechar.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Horóscopo y números de la suerte, según Walter Mercado

Aries

“Este domingo la luna se encuentra en Acuario y te empuja a ser más independiente. Hoy puedes notar tensión entre ‘quiero estar libre’ y ‘quiero sentirme querido’. Es un buen día para hablar claro, sin dramatizar, y poner límites sanos. Si algo te pesa, suéltalo con honestidad, no con impulsividad”.

Números de la suerte: 6, 38, 22.

Tauro

“Hoy pregúntate: ¿qué sostengo solo por costumbre o por miedo a perder estabilidad? La verdadera seguridad nace cuando te atreves a ser auténtico, incluso si eso implica incomodar un poco a otros. La luna en Acuario sacude tu zona profesional e imagen pública; puedes sentir que lo que amas hacer no encaja del todo con lo que el mundo espera de ti".

Números de la suerte: 9, 22, 15.

Géminis

“Domingo para estudiar, escribir, planear viajes o proyectos que te expandan. La luna en Acuario abre tu mente, pero en cuadratura con Venus puede hacer que tus ideas choquen con las creencias de otros. Tu voz tiene algo nuevo que aportar, especialmente en temas de amor, vínculos y libertad”.

Números de la suerte: 56, 6, 22.

Cáncer

“La luna en Acuario remueve emociones profundas que quizás preferías tener guardadas. La cuadratura con Venus puede mostrarte a quién le das más de lo que recibes, o dónde te estás sacrificando en silencio. Tu corazón necesita acuerdos más justos en lo económico como en lo afectivo”.

Números de la suerte: 9, 12, 14.

Leo

“La luna en Acuario ilumina tus relaciones. La cuadratura con Venus puede traer roces, malentendidos o una sensación de distancia emocional. Hoy es ideal para revisar acuerdos: ¿Qué das por sentado?, ¿qué callas para evitar conflicto?, ¿qué te gustaría cambiar? Llegó el tiempo de ajuste: algo en la dinámica pide más aire, más honestidad, más autenticidad".

Números de la suerte: 35, 6, 18.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Virgo

“La luna en Acuario y en cuadratura con Venus puede mostrarte dónde te exiges demasiado o dónde te descuidas por complacer a otros. Hoy tu tarea es reorganizarte para ajustar hábitos, horarios, alimentación y límites laborales. No tienes que ser perfecto para merecer descanso, cariño y placer”.

Números de la suerte: 30, 4, 11.

Libra

“Hoy tu reto es dejar de actuar para otros y empezar a actuar para ti. Con la luna en Acuario, tu necesidad de libertad afectiva se intensifica, pero la cuadratura con Venus te hace sentir dividido entre lo que ‘está bien’ y lo que realmente deseas. Permítete disfrutar sin culpa, amar y crear sin buscar aprobación”.

Números de la suerte: 37, 45, 20.

Escorpio

“La luna en Acuario en cuadratura con Venus puede traer tensión familiar, recuerdos incómodos o la sensación de no encajar del todo en tu entorno. Hoy puedes tomar distancia emocional de algunas personas. No estás obligado a repetir patrones. Puedes amar a tu familia y, al mismo tiempo, construir una vida distinta a lo que te enseñaron”.

Números de la suerte: 15, 21, 40.

Sagitario

“La luna en Acuario en cuadratura con Venus puede generar malentendidos, palabras frías o mensajes que hieren sin intención. Hoy es clave pensar antes de hablar y escuchar antes de responder. Es un buen día para aclarar temas pendientes, siempre que lo hagas desde la honestidad y no desde la impulsividad”.

Números de la suerte: 44, 7, 19.

Capricornio

“La Luna en Acuario te hace revisar tus finanzas y objetivos económicos. La cuadratura con Venus puede mostrarte dónde gastas de más para llenar vacíos emocionales, o dónde te conformas con menos de lo que mereces por miedo a perder seguridad. No tienes que demostrar tu valor a través del sacrificio constante”.

Números de la suerte: 3, 40, 55.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario

“La Luna está en tu signo, amplificando tu necesidad de espacio, autenticidad y cambio. La cuadratura con Venus puede hacer que otros te perciban distante, raro o difícil de entender. Hoy es un día para reconectar contigo: ¿quién eres ahora, más allá de las expectativas de los demás? Permítete actualizar tu identidad, tu estilo, tus deseos".

Números de la suerte: 18, 34, 11.

Piscis

“Es un domingo perfecto para el silencio, la música, la oración, la meditación o la escritura íntima. Lo que hoy sueltas en silencio abre espacio para un amor más sano, empezando por el amor propio. La energía planetaria puede despertar nostalgias, sueños raros, recuerdos de amores pasados o sensaciones de vacío. No estás retrocediendo: estás limpiando capas viejas”.

Números de la suerte: 49, 22, 18.