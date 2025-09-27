Suscribirse

Ed. 2255

27 de septiembre de 2025, 7:04 a. m.
2255
1. “Esa alianza se fortaleció”: experto revela en SEMANA detalles del eje de Rusia e Irán con Venezuela, Nicaragua y Cuba

2. “Este país no necesita payasos”: Juan Carlos Pinzón revela en SEMANA que será candidato presidencial con el aval de varios partidos políticos

3. Los candidatos de la UNGRD: las cuestionadas alianzas de la senadora Martha Peralta y Juan Loreto, en La Guajira, para seguir en el Congreso

4. La demanda en la Corte Suprema que pondría a tambalear las mayorías del Gobierno en la Corte Constitucional. En juego, la elección de Miguel Polo Rosero

5. Exclusivo: la fiesta de 4-72. Esa entidad se convirtió en un operador logístico del Gobierno Petro. Así logra millonarios contratos con entidades

