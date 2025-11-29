Suscribirse

PORTADA

Ed. 2264

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Revista Semana

29 de noviembre de 2025, 7:02 a. m.
Portada 2264
Portada 2264 | Foto: SEMANA

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Una guerra psicológica y otras seis noticias internacionales de la semana

2. El plan de Trump para Ucrania: las poderosas razones por las que muchos desconfían y apuntan a que es un acuerdo a la medida de Vladímir Putin

3. Cony Camelo habló sobre las amenazas de muerte después de MasterChef y el veto en su contra, “yo no busco de ninguna manera ser polémica”

4. Agatha Ruiz de la Prada, la diseñadora española, estuvo de visita en Colombia y habló sobre el uso de la IA en la moda, “será el mejor diseñador”

5. Katherine Porto pasó la página de su divorcio y ya tendría nueva pareja, este seria su enamorado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Semana

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.