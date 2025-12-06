Suscribirse

PORTADA

Ed. 2265

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Revista Semana

6 de diciembre de 2025, 7:32 a. m.
2265
| Foto: semana

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Unidos derrotaremos a Iván Cepeda”: Vicky Dávila propone alianza para vencer la “dupla diabólica” de ese candidato y Petro. Habla de salud, educación, vivienda y lucha anticorrupción

2. Crisis de seguridad en Bogotá: las alarmantes cifras que tienen en jaque a la capital

3. Exclusivo: Petro, salpicado en el escándalo de la Dian. Chats y versiones de Laura Sarabia y Luis Carlos Reyes confirman que ordenó contrato de persona relacionada con Papá Pitufo

4. Esta foto confirma la cercana relación entre Miguel Polo, magistrado elegido con la maquinaria del petrismo, y el conjuez que definirá la reforma pensional

5. El expediente de Nicolás Petro fue “chuzado” en la Fiscalía. Dos policías de la Dijin serían responsables de la filtración de información que vincula al hijo del presidente

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Semana

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.