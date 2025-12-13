Suscribirse

PORTADA

Ed. 2266

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Revista Semana

13 de diciembre de 2025, 6:58 a. m.
2266
| Foto: semana

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La usurpadora: la senadora Isabel Cristina Zuleta está interfiriendo en la lucha de la Fuerza Pública contra las estructuras criminales, según denuncian ocho generales del Ejército y la Policía; esta es la historia

2. Tres Corinas, una democracia: la crónica del expresidente Iván Duque, desde Oslo, de la entrega del Nobel de Paz a María Corina Machado

3. Diversión que quema: el peligroso mundo de la pólvora deja cada año cientos de personas con graves lesiones

4. El Nobel más atípico y conmovedor: Salud Hernández-Mora narra la odisea de María Corina Machado para llegar a Oslo

5. Exclusivo: así se estarían perdiendo miles de millones de pesos en el Comando de Ingenieros, la joya de la corona del Ejército. Hay generales activos salpicados

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Semana

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.