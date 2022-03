Estudiantes de colegio en el sur de Bogotá denuncian abusos e insinuaciones de los profesores

Una grave denuncia han hecho las estudiantes del colegio Venecia Nuevo Muzú, en el sur de Bogotá, donde aseguraron que un grupo de docentes las han estado acosando y realizando insinuaciones sexuales, según reportó Blu Radio.

Según dijo una madre de una de las estudiantes que está denunciando el caso, los docentes al parecer las acosan por redes sociales y con videos que graban en los salones para que ellas accedan a sus demandas.

Igualmente, las denunciantes afirman que los profesores implicados les habrían ofrecido celulares y dinero a cambio de que ellas “se dejen tocar”, dijo una de las madres al noticiero radial.

Según la mamá, no solo sería un profesor el implicado sino que se trataría de al menos seis docentes del plantel que estarían realizando este tipo de actos con las estudiantes.

Al parecer, según denuncia la madre, las exalumnas de la institución han denunciado esta situación por varios años pero, según dicen, no han sido escuchadas y los profesores siguen trabajando dentro del plantel.

Además, aseguró que ante las denuncias los han querido callar y hasta un supuesto docente “encapuchado” se habría encargado de arrancar los papeles que han pegado las jóvenes víctimas en el colegio donde muestran la evidencia de los acosos.

La mamá de la joven dice, además, que su hija tiene todas las pruebas que demostrarían que ha sido víctima de acoso y que el colegio estaría encubriendo a los supuestos victimarios para evitar dañar su reputación.

Incluso, según detalla Blu Radio, el rector estaría escondiendo a los docentes señalados de cometer los abusos y los habría sacado de la institución sin que nadie se diera cuenta.

En el sur de Bogotá, estudiantes del colegio Venecia Nuevo Muzú protestan contra los casos de abuso tras las denuncias de acoso sexual contra un profesor suplente de esa institución. pic.twitter.com/FWiCJNIjPU — Adriana Calderon (@AdriCalderonMzR) March 15, 2022

Hasta el momento, las directivas del colegio no han dado ninguna declaración.

Por su parte, la Personería de Bogotá decidió abrir investigación preliminar contra los profesores de la institución por las denuncias presentadas por los estudiantes.

La entidad aseguró que se nombró a un delegado para poder analizar la situación y tomar las decisiones pertinentes del caso.

#ULTIMAHORA 🚨Personeria abrió indagación preliminar contra un profesor del colegio Venecia Nuevo Muzú de Bogotá por presunto abuso sexual a varias estudiantes



📷 W Radio pic.twitter.com/ztnYdEB5Xv — 45 Segundos (@45segundosCO) March 15, 2022

Las denuncias

En señal de protesta, las alumnas imprimieron varios mensajes de texto con frases insinuantes y morbosas, que aparentemente les habrían dicho los docentes a las menores de edad dentro de los salones de clase.

“Al ir en jardinera o sudadera siempre me decía que me baje más el escote, o me miraba las piernas y se relamía los labios. En recuperación me dijo que si le ofrecía algo bueno con mi cuerpo me pasaba en limpio. Ese día me tocó llamar a mi papá y pedirle que me ayudara (él no estaba enterado de lo que me había dicho el profesor)”, fue uno de los chat que revelaron las estudiantes y que pegaron en la cerca y en las paredes del frente del colegio.

Las manifestantes también elevaron pancartas con consignas que decían: “Mi falda no es corta. Tú educación sí”. La emisora Blu Radio registró el plantón, que comenzó a las 10:30 a. m., y que se prolongó por más de cuatro horas hasta que salió el rector de la institución y habló con el grupo de estudiantes, quienes no quedaron satisfechas con la atención y respuesta ante la gravedad de las denuncias.

#AEstaHora nuestros guardianes del Grupo élite #GAEPVD acompañan una manifestación que se realiza en IED Colegio Venecia Nuevo Muzú, por parte de padres de familia.#GuardianesDeTusDerechos pic.twitter.com/HTKzy6PtiR — Personería de Bogotá (@personeriabta) March 14, 2022

Según el citado medio, padres de algunas de las alumnas ya pusieron la denuncia formal ante la Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). El reportero que cubría el plantón describió que el rector del colegio evitó que entrevistaran a Sara, estudiante del grado once que lideraba el plantón, por lo que las alumnas se molestaron y advirtieron que realizarán otro plantón este martes 15 de marzo y se sumarán personas a las afueras del colegio.

El noticiero local del Canal 1 CM& también acudió al plantel y recogió algunos testimonios de los representantes. Un padre que estaba a las afueras del colegio alertó que una profesora mandó a un suplente y este, en plena clase, comenzó a tocar a las niñas y les dijo que si ellas “se portaban bien” les regalaba chocolates.

Otra acudiente denunció indignada que los chat son las pruebas de los acosos que los estudiantes están viviendo con algunos profesores. “La respuesta del colegio es que esto es un teatro, y que los niños simplemente están haciendo show y que no van a escuchar a nadie”, lamentó la madre.

En relación con estas denuncias, SEMANA consultó a la Secretaría de Educación de Bogotá. Desde esta entidad rechazaron cualquier acto de violencia sexual en contra de los estudiantes y aseguraron que trabajan de manera articulada con las entidades garantes de derechos de orden nacional y distrital para que se tomen todas las medidas necesarias encaminadas a investigar y sancionar a quien atente contra la integridad de niñas, niños y jóvenes de las instituciones educativas.

A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Educación precisó que una vez tuvieron conocimiento del presunto caso de violencia sexual en el colegio Venecia, de la localidad de Tunjuelito, se activó el protocolo correspondiente y se reportó el caso en la oficina de control disciplinario de la Secretaría de Educación con el docente presuntamente implicado.