Colegio Marymount, entre el prestigio y escándalos sexuales que sacuden a su comunidad

Foto: Archivo particular.

Foto: Archivo particular.

Contra las cuerdas está una de las instituciones educativas más prestigiosas del país. Se trata del Colegio Marymount, el cual está atravesando por un difícil momento debido a varias denuncias de presunto abuso sexual del que han sido víctimas, al parecer, alumnas y exalumnas, casos que han sido revelados por SEMANA.

En ese sentido, Laura Giraldo, de 22 años de edad, venció el temor y decidió romper el silencio entregando detalles sobre el abuso del que fue víctima, el cual se remonta hace cinco años, cuando no había cumplido la mayoría de edad.

El dolor fue su confidente durante un largo tiempo. Reveló que el responsable del abuso sería el docente de educación física, Mauricio Zambrano, señalado de presuntos actos de acoso sexual contra las alumnas.

La joven rompió la mordaza y presentó la denuncia ante la Fiscalía, la misma que narró en detalle a SEMANA. Su historia es demoledora, califica a Zambrano como un “depredador”, pero dice que no tener miedo.

SEMANA: Como usted, hay al menos 20 jóvenes que dicen haber sido víctimas del mismo profesor del colegio Marymount. ¿Qué fue lo que pasó?

Laura GIRALDO: Su nombre es Mauricio Zambrano. Era profesor de educación física, nos conocía desde pequeñas. Trabajó 15 años en la institución y tuvo conductas repetitivas en muchas promociones. Sé lo difícil que es ponerle cara y nombre al abuso, quiero que todas las víctimas, como yo, sientan que no están solas. Lo que les pasó no está bien, y la justificación por medio de su manipulación no es normal. Quiero ser la voz del cambio, que sientan la tranquilidad de hablar y romper el silencio.

Fotos de Laura Giraldo cuando aún era alumna del Marymount, estaba cerca de graduarse y todavía era menor de edad. Por esos años, señala, fue víctima de los presuntos abusos del profesor Mauricio Zambrano. - Foto: cortesía laura giraldo

SEMANA: ¿Cómo se acercó Mauricio Zambrano a su vida, Laura?

L.g.: Empezó en décimo grado. Me buscaba cuando estaba sola, aunque varias personas de mi promoción fueron testigos de lo que pasó, pero todas lo justificamos. Hacía comentarios morbosos y uno estando en décimo y once piensa que es el dueño del mundo, que ya creció y deja los comentarios pasar. Conmigo logra una relación de confianza, pidiéndome el número de WhatsApp. Cuando vio que me iba a quedar callada, fue más directo. Empezó a decirme: “Te quiero proponer algo”, como volviéndome cómplice, usando técnicas de abuso para lograr la satisfacción sexual que él quería. Fue un año en el que estuvo intentando pastorearme, digo yo… como un depredador…

Pero el tema no solo se quedó en denuncias de abuso sexual, ya que se han escuchado las voces que crecen de funcionarios del plantel y las de ciudadanos, quienes exponen los malos manejos que el centro educativo tendría frente a las denuncias que, al parecer, ya se habían presentado en anteriores ocasiones sin que hubiera una respuesta clara por parte de las directivas del colegio.

Se trata de una exalumna del Marymount que escribió a la comunidad del colegio, afirmando que el año pasado habría entrado a trabajar a la institución como profesora de apoyo, tiempo en el cual pudo apreciar situaciones de ‘bullying’ entre las estudiantes.

“Al reconocer y denunciar casos de ‘bullying’ que vi presentes en las generaciones de séptimo y décimo grado, me acerqué a las directivas con el propósito de poner a disposición del colegio mis conocimientos para crear un ambiente seguro e informado donde tanto padres de familia y profesores pudieran ser capacitados para manejar situaciones complejas de abuso, negligencia y bullying”, aseguró.

Mi testimonio #MarymountNoMásSilencio. #metoo @RevistaSemana @BluRadioCo @elespectador. Acabo de salir de mi testificación con la fiscalía, hice esta denuncia pública en el grupo de Exalumnas y ahora lo hago acá, gracias a todos por sus mensajes. 1/2 pic.twitter.com/kdkhALAs33 — Laura Giraldo (@lgiraldoc24) February 25, 2022

“Desafortunadamente, mi propuesta fue rechazada. Me dijeron que ‘eso es normal en esa edad, no te preocupes tanto’. Hoy en día me entristece ver que el colegio se negara a recibir ayuda de sus mismas exalumnas, después de saber que han sucedido tantas situaciones como las que hemos oído los últimos días”, expresó.

Y la exalumna subrayó: “El silencio Marymount no solo viene en escalas grandes como lo que hemos presenciado con Mauricio Zambrano. También lo podemos ver en la forma como se les enseña a las niñas la sexualidad. Se les enseña cómo vestirse para evitar “experiencias incómodas”, cuando en realidad el acoso llega de diferentes formas y no por la forma como estén vestidas”.

Salida de la rectora

Trascendió que, frente a las constantes denuncias de los últimos días, se anunció el retiro de la rectora de la institución educativa, quien habría estado encubriendo comportamientos indebidos por parte de profesores del plantel hacia las estudiantes, con el fin de evitar un escándalo para el colegio.

Sobre ese panorama, el periodista Diego Santos fue el primero en anunciar el hecho y compartió la carta en la que la Junta Directiva del Marymount anuncia el hecho.

La destitución de la Rectora no es suficiente, aseguran papás, quienes exigirán una investigación exhaustiva y pedirán la renuncia de otras personas al interior del colegio, como la coordinadora de bachillerato. https://t.co/eQ4SYph8gU — Diego A. Santos (@DiegoASantos) February 27, 2022

“La Junta de Directores del Colegio Marymount de Bogotá se permite informar en relación con la situación que el colegio y la comunidad están viviendo, lo siguiente:

Expresamos nuestra total solidaridad con toda la comunidad Marymount, y señalamos nuestro profundo rechazo, desconcierto y preocupación por la afectación que ha desencadenado en las alumnas, exalumnas, sus familias y la comunidad.

Rechazamos totalmente cualquier acto indebido o incorrecto que se haya presentado y desde que nos fueron formuladas las quejas correspondientes hemos venido trabajando para buscar que las autoridades competentes lo investiguen hasta las últimas consecuencias, lo cual incluye la contratación de asesores para impulsar las denuncias del caso con la información que tenemos, con el fin de que la fiscalía investigue y determine las responsabilidades que resulten procedentes con la mayor rigurosidad”.