¿Por qué los jóvenes no consiguen empleo? Recomendaciones educativas para cerrar la brecha del mercado laboral

“La tecnología con la que contamos tiene un gran potencial para personalizar la educación que estamos entregando: ¿cuáles son sus vocaciones? También, la accesibilidad con tutores adaptados a nuestros retos y la conectividad. Lo importante es qué tipo de oferta tenemos, si es o no pertinente para la vocación de las personas”, indicó Jaramillo.

“La formación tradicional es demorada y el sector productivo no puede darse ese lujo. Debe ser dinámico. El 70 % de las empresas coincide en que si los jóvenes no tienen las habilidades que se requieren, es un obstáculo para continuar con su productividad. Nosotros hacemos esa transferencia de conocimiento a través de cursos cortos que integran, además, las habilidades socioemocionales”, apuntó Rozo.

“La formación para el trabajo está subvalorado. Primero, no es solamente para jóvenes: es el apalancador para la vida. Hoy en día la IA permite hacer modelos de orientación vocacional, para entregar mayor oferta a los jóvenes. Todos los datos se correlacionan. Otro de los retos es que las empresas no están conscientes de que tienen que capturar talento junior. Las empresas tienen que estar más comprometidas con el talento que no está madurado”, puntualizó.