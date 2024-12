Pero, no se trata de lo que hubiera querido, ¿no?, la vida generalmente no funciona así, en ninguna parte. Al final, este acuerdo no se trata de lo que fue, se trata de lo que puede ser. Imperfecto como es, este acuerdo es la única manera viable que ha encontrado este país no para llegar a la Paz, pero si para terminar la guerra.

Para votar por el Sí no necesito leerme los acuerdos. No me he terminado todavía de leer ni nuestra constitución que con sus 380 artículos tomo menos tiempo en elaborarse que este acuerdo, ni tampoco la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano que brilla por su simpleza en sus 17 artículos que han servido de marco para la mayor parte de las constituciones del mundo que luego su sistema legislativo se encarga de desarrollar (como el acuerdo).

Mis disculpas a sus autores que sé que le pusieron todo el esmero a su redacción, pero para mí del acuerdo lo único que tiene importancia es su última página, en donde se consignan las firmas. El acuerdo es definitivamente un acto de Fe. Apegarse a su letra, es desconocer la realidad práctica de que ahora va a ser implementado, y sobre todo desconocer que lo que se firmó, lo que realmente significa, es que nos ahorraremos las víctimas de la guerra que ha cobrado miles de vidas de colombianos no importa de qué lado los queramos ver.

Voto por el Sí con los diez dedos y no porque crea en Santos ni en Timochenko que por supuesto son transitorios sin demeritarles su importancia, sino porque creo que nosotros vamos a ser capaces de darle vuelta a la página y reconstruir un país mejor, ahí sí, en Paz.

