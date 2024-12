Todo indica que la abrupta interrupción hundirá al fútbol en una profunda crisis . De acuerdo con Deloitte, el ingreso total de todos los clubes europeos durante la temporada 2017-2018 fue de 28.400 millones de euros. Con la crisis, se calcula que para la actual temporada caerán hasta los 15.000 millones, una cifra cercana a la del periodo 2008-2009, cuando la televisión pagada no había inflado aún los ingresos de los clubes . La situación ha ocasionado despidos masivos y el recorte de salarios, pero si no se reanudan las competiciones, muchos clubes quedarán con grandes deudas. Otros, incluso, podrían desaparecer.

Salidas dispares

Peligros latentes

Para muchos, exponer a los deportistas a competir y dar espectáculo mientras el resto de la humanidad evita contagiarse es propio de la antigua Roma. Como escribía Paul MacInnes en The Guardian, “es difícil persuadir a hombres que tienen familias jóvenes a dar un salto de fe y convencerlos de que competirán de forma segura. No muchos se han expresado al respecto, aunque aquellos que lo han hecho no esconden su miedo”. Gianni Infantino, presidente de la Fifa, afirmaba en una entrevista con UOL Esporte que “por ningún partido, ninguna competición y ninguna liga vale la pena arriesgar una vida. Sería más que irresponsable obligar a las competiciones a reanudar si las cosas no están ciento por ciento seguras”.